La Cambra de Comerç dona impuls a la contractació de majors de 45 anys

La Cambra de Comerç de Lleida i 65YMÁS van celebrar ahir la trobada formativa Silver Talent, que s’emmarca dins del Programa Talent 45+ de la Cambra de Comerç d’Espanya, finançat per la Unió Europea, destinat a potenciar la contractació de les persones més grans de 45 anys. L’acte va comptar amb la participació de l’exjugador de bàsquet Fernando Romay, que va destacar la importància del treball en equip, l’aposta de les cambres pel talent sènior i el valor dels més grans de 45 anys com a generadors d’il·lusió i feina. Per la seua part, una de les usuàries del programa, Manoli Díaz, va compartir la seua experiència de reinvenció professional. Va explicar que gràcies a un curs de perruqueria i barberia de la Cambra va aconseguir reciclar-se i trobar una nova oportunitat laboral. En aquesta línia, el president de la Cambra de Lleida, Jaume Saltó, va afirmar que “l’experiència i talent de les persones majors de 45 anys són actius molt valuosos per a les empreses, ja que compten amb unes habilitats que altres treballadors no tenen”.

El Programa Talent 45+ ofereix orientació i formació per millorar les competències digitals i professionals de persones entre 45 i 60 anys aturades o en inactivitat laboral, per potenciar-ne la contractació.