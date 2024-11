Álvarez insta a apujar un 6% l'SMI després de ser reelegit líder d'UGT

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Pepe Álvarez va ser ahir reelegit secretari general d’UGT per a un tercer i últim mandat amb el 79,44 per cent dels vots dels delegats del 44è Congrés Confederal del sindicat, un suport una mica inferior al 85,83% aconseguit en l’anterior conclave. La d’Álvarez, que seguirà els propers 4 anys com a secretari general del sindicat, va ser l’única candidatura que es va presentar.

Durant el seu discurs de clausura de l’esdeveniment, celebrat des de dilluns a Barcelona, l’acabat de reelegir líder d’UGT va fer una crida a la patronal perquè s’afegeixi al pacte per reduir la jornada laboral a 37,5 de setmanals. Álvarez va ressaltar la necessitat d’avançar en la reducció del temps de treball i va demanar que no es diguin “mentides” perquè qualsevol persona mínimament intel·ligent sap que aquesta mesura no va contra la productivitat. “Al contrari, millorarà els nivells de productivitat”, va afirmar, per afegir que “cal actualitzar el sistema productiu del nostre país, perquè no hem de competir amb baixos salaris i llargues jornades de treball, ja que la introducció de la tecnologia pot servir per a un millor repartiment del treball i de la riquesa”. També va reivindicar una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) d’entre un 5 i un 6 per cent de cara a l’any vinent respecte als actuals 1.134 euros bruts mensuals en catorze pagues i va instar a seguir en aquest camí fins a situar-lo en el 60 per cent del salari mitjà, que el 2023 assolia els 2.273 euros mensuals bruts. En aquest sentit, va recordar que en els últims vuit anys l’SMI ha passat dels 645 a 1.134 euros.

Respecte a l’habitatge, que ha estat i serà una altra de les grans prioritats del sindicat, segons va assegurar Álvarez, va proposar tirar endavant un gran “pacte d’Estat per l’habitatge” per avançar en aquesta matèria i acabar amb el plantejament d’algunes comunitats autònomes que declaren la insubmissió a la llei de l’habitatge.

El sindicat també serà al costat del Govern central exigint l’impost a les energètiques i a la banca, va afegir el líder d’UGT, que va assegurar que entre les dos “deuen més de 60.000 milions d’euros, sense comptar interessos, als espanyols per rescatar-les”.