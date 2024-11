Denuncien frau en l’oli d’oliva: "el barregen amb orujo i gira-sol per abaratir-lo"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Antonio Luque, president de la cooperativa Dcoop, ha denunciat l’existència de fraus en l’oli d’oliva produït a Espanya. Segons Luque, aquests fraus consistirien a barrejar altres olis com a orujo o gira-sol amb l’oli d’oliva per abaratir el seu preu. El directiu ha reclamat a les Administracions, tant a nivell nacional com autonòmic, que iniciïn una investigació sobre això.

"Portem 40 anys callats, però no ho permetrem més. L’Administració ha de fer alguna cosa perquè fins ara no s’està controlant", ha asseverat Luque. Així mateix, ha lamentat que s’estigui descuidant la qualitat de l’oli i ha exigit més controls per vigilar i evitar adulteracions. Encara que reconeix no tenir prou proves per portar el cas als tribunals, Luque afirma comptar amb "indicis molt sòlids" i ha demanat la intervenció de la Fiscalia.

D’altra banda, el president de Dcoop ha anunciat que espera que el preu de l’oli d’oliva continuï baixant fins situar-se per sota dels 5 euros en origen. "Crec que hi haurà una baixada preu, però la gran baixada s’ha produït ja encara que crec que pot continuar baixant fins per sota dels 5 euros. Ja ha baixat a uns nivells més assequibles per als consumidors, ara veurem si hi ha augment de consum o no", ha declarat.

Luque ha assenyalat que la falta d’aigua i infraestructures hidràuliques són els principals responsables dels elevats preus que ha assolit l’oli en els lineals, i no els productors o la distribució. En aquest sentit, ha insistit en la importància crucial de l’aigua per al futur de l’agricultura al sud d’Espanya i per garantir aliments de qualitat a preus assequibles.

Rafael Sánchez, director general de Dcoop, opina que la distribució es va precipitar en anunciar la baixada de preus abans que hi hagués prou oli disponible al mercat, ja que la campanya acaba de començar. "La baixada en el lineal ja es comença a entreveure, però la distribució es va precipitar i baixades, però no han trobat oli al mercat perquè la campanya està començant", ha explicat Sánchez.