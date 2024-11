5.000 lleidatans pagaran recàrrec en nòmina per recolzar les pensions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 5.000 lleidatans hauran de pagar l’any vinent un recàrrec en la Seguretat Social per donar suport al sistema de pensions i apuntalar-ne la sostenibilitat. Són aquells que tenen uns salaris que superen la base màxima de cotització, fixada en 4.909 euros de salari mensual o 58.912 d’anuals. L’última reforma del sistema de pensions, liderada per l’aleshores ministre i avui governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, ha establert aquest recàrrec que comença a aplicar-se ara i que s’anirà incrementant en els pròxims exercicis, fins a completar-se el 2045. És una mesura per afrontar l’augment de la despesa en pensions, en especial tenint en compte que ja s’estan jubilant els treballadors de la generació de l’anomenat baby-boom.

Existeixen diferents trams d’aplicació l’any que ve. Els qui tinguin ingressos que superin en un 10% la base màxima (entre 4.909 i 5.399,9 euros) estaran gravats amb un 0,92%. Si el salari està un 50% per sobre de la base màxima (entre 5.400 i 7.363,5 euros) hauran de pagar un 1%. Per un altre costat, en l’últim tram i amb ingressos superiors hauran d’afrontar un 1,17%. La cotització mantindrà la mateixa proporció que els tipus habituals per contingències comunes, aquells que financen les pensions: per cada punt que paga el treballador, l’empresa en paga cinc. Quan la reforma estigui completada el 2045, els percentatges se situaran en el 5,5%, el 6% i el 7% en cada un dels trams.

La Seguretat Social va tancar el setembre amb un dèficit de 394 milions a l’Estat

En el conjunt de l’Estat es calcula que un milió de treballadors amb rendes altes es veuran afectats per la reforma l’any vinent i que la Seguretat Social ingressarà de l’ordre de 350 milions d’euros. Malgrat que pugui semblar una xifra molt important cal tenir en compte, per exemple, que la Seguretat Social ha abonat aquest mes a Lleida milions en concepte de la “nòmina” i paga extraordinària un total de 231 milions repartits entre 103.256 pensions. Com va publicar SEGRE dimecres, la pensió mitjana a la demarcació (1.136,26 euros) continua sent la més baixa de Catalunya (1.311,80 euros) i inferior a la mitjana a nivell estatal (1.260,93 euros).

En un altre ordre de coses, la Seguretat Social va tancar el mes de setembre a Espanya amb un dèficit de 394 milions, un 0,02% del PIB, davant el superàvit del 2023, a causa de l’augment de la despesa en salaris i pensions, segons les dades publicades aquest divendres pel ministeri d’Hisenda.