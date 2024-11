Una tesi sobre els bioresidus, premi de la Càtedra AgroBank de la UdL

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un treball sobre l’aprofitament de bioresidus, obra de la doctora per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) Ana Arias Calvo, és la guanyadora del Premi a la Millor Tesi Doctoral que atorga anualment la Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació al sector agroalimentari de la Universitat de Lleida (UdL).

La investigació s’ha imposat entre les seixanta-set presentades des de tretze comunitats autònomes en la vuitena edició d’aquest guardó, dotat amb 5.000 euros. L’accèssit, de 1.000 euros, ha estat per a una tesi de la Universitat Politècnica de València (UPV), de la doctora en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària de l’UPV Nariane Quaresma.

La tesi d’Arias, titulada Convertir los bioresiduos en biomateriales y productos bioactivos: un ámbito de la economía circular, analitza la potencialitat de residus agraris, forestals i industrials mitjançant la modelització de diferents escenaris i avaluant tant la viabilitat econòmica com l’impacte ambiental. El treball planteja, per exemple, la possibilitat de fer servir residus de soja per fer bioadhesius que s’utilitzen en l’elaboració de taulons de fusta; del sèrum del formatge per aconseguir un agent antimacrobià; o del most del vi per obtenir resveratrol.