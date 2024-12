La demarcació de Lleida inicia 690 habitatges aquest 2024, un 131% més que l'any passat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida ha iniciat aquest any un total de 690 habitatges, un 131% més que el 2023. A escala comarcal, fins el tercer trimestre de 2024 es van iniciar 68 habitatges a la Noguera, 374 al Segrià i 53 a l'Urgell. Lleida ciutat registra el número de compravendes d'habitatges usats més elevat entre capitals de comarca de Ponent durant el primer semestre de l'any amb 559 habitatges, seguida de Tàrrega amb 101 i Balaguer amb 70. L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), la Paeria de Lleida i CaixaBank han analitzat la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores constructores de Ponent en una sessió a la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL).

La jornada ha aplegat representants d'empreses promotores i constructores de Ponent i s'ha fet un repàs de la situació actual. A les Borges Blanques destaca que no s'ha registrat cap habitatge iniciat fins al tercer trimestre d'aquest any, xifra que no suposa cap variació percentual respecte el mateix període de 2023. Pel que fa als habitatges acabats, a la capital de les Garrigues es van finalitzar 5 habitatges, un 150% més. Balaguer registra 47 habitatges iniciats, un 81% més que el 2023, i 16 d'acabats, un 433%. Mollerussa 2 habitatges iniciats, un 50% menys que al 2023, 5 habitatges acabats, xifra que també representa un 50% menys.

A Cervera s'ha iniciat un habitatge, un 92% menys que el mateix període de l'any passat, i 3 habitatges acabats. A Lleida s'ha començat 273 habitatges fins al tercer trimestre, un 535% més, i se n'han acabat 144, un descens del 27%. Finalment, Tàrrega registra 39 habitatges iniciats, un increment del 1.850% respecte del 2023 i se n'ha acabat 1, un 88% menys que l'ant anterior.

A escala de demarcació, fins al tercer trimestre s'han iniciat 690 habitatges, xifra que suposa un augment del 131% respecte el mateix període de 2023. I pel que fa als habitatges acabats, són 616, un 5% més.

D'altra banda, a les Garrigues es van registrar durant el primer semestre 16 compravendes d'habitatges nous i 98 d'usats; a la Noguera 10 de nous i 140 d'usats; al Pla d'Urgell 18 de nous i 93 d'usats; a la Segarra 26 de nous i 74 d'usats; al Segrià 446 de nous i 812 d'usats; i a l'Urgell 92 de nous i 179 d'usats.

Finalment, en relació a l'activitat promotora de la demarcació de Lleida, el nombre de noves promocions en oferta ha estat del 41,9% l'any 2023, amb 911 habitatges dels quals 382 estan a la venda.