Les pimes de Lleida, per sobre de la mitjana catalana en competitivitat i rendibilitat

Les pimes lleidatanes tenen una major rendibilitat i són més competitives que la mitjana del conjunt de Catalunya, però la productivitat és més baixa, segons es desprèn de l’anuari de la pime catalana 2024 elaborat per l’observatori de Pimec i que ahir va presentar a la seu a Lleida.

L’estudi, portat a terme amb dades de l’any 2022, constata que el 99,6 per cent del teixit empresarial de la demarcació està format per micro, petites i mitjanes empreses, que generen el 78,3% de l’ocupació. En concret, Lleida comptava el 2022 amb un total de 37.867 pimes que donaven feina a 117.985 persones, amb el gruix en el sector serveis (72,9%).

Des de l’any 2022, el número de pimes a Lleida ha caigut un 0,6%, però han creat més ocupació

El segon amb més pes era el de la construcció (11%), seguit de la indústria (9,5%) i el sector primari (6,6%). Les empreses lleidatanes, amb una taxa de rendibilitat del 6,6%, després de créixer una dècima respecte al 2021, se situaven davant de la mitjana del conjunt de Catalunya, que era del 6,4%. També mantenien una millor taxa de competitivitat, que és més positiva com més baix és el valor. En aquest cas, era del 68,8 per cent i a Catalunya, del 72,5 per cent.

Al contrari, si parlem de productivitat, la província es trobava darrere de la mitjana. El Valor Agregat Brut (VAB) per treballador era de 48.108 euros, mentre que a Catalunya assolia els 53.973 euros.

A més, segons va destacar el director d’estudis de Pimec, Moisès Bonal, tenien una taxa d’endeutament lleugerament superior a la del conjunt de Catalunya, ja que a Lleida era del 47,7 per cent, mentre que la dada mitjana va ser del 46,2 per cent.

Si ens fixem en els diferents subsectors, l’informe conclou que dins de l’industrial els que presentaven una evolució més positiva eren les empreses químiques, les de material de transport i la paperera, d’arts gràfiques i edició, ja que eren els que presenten una major competitivitat, rendibilitat i productivitat.

Al contrari, el de la construcció és el que donava pitjors resultats.

Respecte a l’evolució del teixit productiu, Pimec constata que des de l’any 2022 s’han perdut a Lleida un 0,6 per cent de les pimes, sobretot en la indústria i la construcció. Tanmateix, l’ocupació ha augmentat en tots els sectors. Així mateix, per la seua banda, Bonal va assenyalar que això pot ser a causa que s’han produït fusions entre empreses i no necessàriament perquè hagin tancat.

Reclamen més inversions en infraestructures i desplegar la fibra

El president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, va reclamar ahir durant la presentació de l’anuari de la pime més inversions per reindustrialitzar la província, destacant que en els dos últims anys les empreses en aquest sector han disminuït un 3,1 per cent. En aquest sentit, va posar el focus en la millora de les infraestructures de mobilitat, en especial a les carreteres i el transport ferroviari, i també en el desplegament de la fibra òptica a tot el territori. Torrelles també va posar en relleu el sector primari lleidatà, que té els millors resultats quant a la rendibilitat, productivitat i competitivitat de Catalunya i amb una taxa d’endeutament molt per sota de la mitjana. La meitat del sector primari català se situa a Lleida en termes d’unitats empresarials i a prop del 40 per cent en termes d’ocupació. “Hem de cuidar-lo perquè continuï sent un referent”, va concloure Torrelles.