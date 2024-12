Sàmper destaca la importància de la digitalització per al futur de l'economia catalana

El conseller Sàmper, en un moment de la seua intervenció en el debat organitzat per SEGRE i Telefònica.Jordi Echevarria

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha destacat l’aposta del Govern en la creació d'un ecosistema digital potent i competitiu a Catalunya en el marc del debat sobre la digitalització empresarial, organitzat pel diari SEGRE i per Telefónica al Museu Morera de Lleida.

Sàmper ha subratllat que el sector digital ja representa el 9% del PIB de Catalunya, i que la seva expansió és fonamental per continuar creixent. "Més de 35.000 llocs de treball en el sector TIC s'han creat en el darrer any, amb una mitjana de 3.000 noves incorporacions mensuals", ha emfatitzat el conseller. Això es tradueix en una gran oportunitat per a les empreses i els ciutadans, amb un ecosistema diversificat que inclou més de 140 hubs tecnològics arreu del país.

El conseller ha remarcat la importància de garantir una formació alineada amb les necessitats del sector i ha subratllat que els llocs de treball que més creixen són els relacionats amb la tecnologia. A més, ha insistit en la necessitat de combatre les bretxes digitals, tant en l’àmbit de gènere com territorial.

Actuacions a la demarcació de Lleida

El titular d’Empresa i Treball ha anunciat que des del Departament s'estan impulsant els projectes d'Àrees Digitals, amb l'objectiu d'acostar les oportunitats digitals a tots els indrets de Catalunya. Actualment, Lleida ja compta amb tres Àrees Digitals que treballen en sectors com la gestió de l'aigua, el turisme, l'agricultura i la mobilitat, i que impulsen la creació d’iniciatives innovadores per ajudar les empreses a fer el salt digital.

El conseller ha explicat que durant el 2025 s'implementarà un pla pilot d'eficiència de recursos hídrics amb l'objectiu de millorar la seva gestió. A més, es crearà un grup d'innovació digital al Parc Agrobiotech, especialitzat en el sector agrícola. Així mateix, ha destacat l'estrena, el maig de 2025, de la primera estació terrestre de dades satel·litàries de Catalunya a Lleida.

El conseller Sàmper ha clos la jornada defensant que la "digitalització és fonamental pel salt endavant quantitatiu i qualitatiu de les empreses del nostre país."

La jornada ha comptat amb la participació, entre d'altres, de l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa; la directora del diari SEGRE, Anna Sàez; el director de Telefónica a Catalunya, Chema Casas, i representants del sector empresarial i tecnològic. També hi ha assistit la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball, Maria Galindo.

