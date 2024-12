El 87% del territori de Lleida té fibra òptica i el desplegament es completarà el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La digitalització representa la quarta revolució industrial, un capítol en el qual Espanya destaca en infraestructures com l’Estat europeu amb més desenvolupament de fibra, que arriba al 92 per cent, però la seua distribució no és homogènia. En el cas de la demarcació de Lleida assoleix el 87%, on el 97% compta amb servei 4G i el 74% amb el sistema 5G. Així ho va explicar ahir el director general de Telefónica a Catalunya, Chema Casas, en el marc de la jornada Digitalització empresarial, organitzada per SEGRE amb la col·laboració de la companyia de telecomunicacions.

Casas va remarcar l’alt percentatge d’extensió assolit a la província, però sent conscient que encara falta aquest desenvolupament en un 13 per cent. Va posar de manifest que la fibra suposa un “instrument espectacular per fixar població al territori” i el desenvolupament de projectes empresarials. En aquesta línia, va recordar el compromís, que està segur que es complirà, que la fibra arribi al 100% del territori a finals de l’any vinent.

Però alhora va advertir de l’existència de traves administratives per part d’alguns ajuntament a l’hora de la concessió dels permisos per emprendre els treballs necessaris. Tot, malgrat que la llei general de Telecomunicacions, va explicar Chema Casas, deixa clar que es pot posar la fibra al mateix lloc per on estava col·locat el fil de coure. El director de Telefónica a Catalunya va destacar amb diferents casos la importància de la digitalització en tots els camps.

Per exemple, l’smartphone permet avui que un viatger pugui treure la seua targeta d’embarcament en qualsevol moment des del mòbil triant des del seient fins i tot el menú que prendrà en el vol. També va recordar que els processos tecnològics poden convertir un bar o restaurant de barri en un negoci connectat amb un públic molt més ampli del que podia tenir fins ara sol amb la utilització d’una plataforma d’entregues a domicili.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va aprofitar la seua participació en la jornada per posar de relleu la digitalització com un procés d’inclusió i de modernitzador de l’Administració, per fer-la més empàtica i imaginativa.

La directora de SEGRE, Anna Sàez, per la seua part, va voler destacar el fet que “la digitalització no és el futur, és el present”, i que és necessària l’adaptació a un canvi tecnològic global.

“Lleida lidera la transformació amb projectes innovadors”

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, va clausurar ahir la jornada posant en relleu la importància de la digitalització per a l’economia catalana. Tot plegat destacant que Lleida lidera la transformació digital amb projectes innovadors per a a la indústria i els sectors rurals. Des del departament s’estan impulsant els projectes d’Àrees Digitals, amb l’objectiu d’atansar les oportunitats digitals a tot Catalunya. Lleida ja compta amb tres d’aquestes àrees que treballen en sectors com la gestió de l’aigua, el turisme, l’agricultura i la mobilitat, i que impulsen la creació d’iniciatives innovadores per ajudar les empreses a fer el salt digital.Alier, Grup Saltó, el Col·legi de l’Advocacia de Lleida i Telefónica van aportar en la jornada les seues experiències, que SEGRE desenvoluparà en la seua edició de diumenge.