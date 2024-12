Canvi en l'etiquetatge dels ous més transparent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització Interprofessional de l’Ou i els seus Productes (Inprovo) informa que la Unió Europea (UE) ha canviat la normativa d’etiquetatge dels ous per oferir més transparència i millorar la informació oferta als consumidors europeus a l’envàs. La norma millora la informació de l’etiquetatge perquè el consumidor triï fàcilment els ous que compra segons les seues característiques i sistema de producció.

Entre els nous requisits està també que en els ous es marqui, tret d’excepcions, la granja de producció, per garantir la traçabilitat. Així, els ous, segons el seu mode de producció, es classifiquen en ous de gallines criades en gàbies condicionades (abans ous de gallines en gàbia), ous de gallines soltes al galliner (abans ous de gallines en terra), ous de gallines camperes i ous de producció ecològica.

Els ous s’han de vendre en els 28 dies des de la posta, segons la normativa

A més, els ous aromatitzats, presents des de fa anys al mercat espanyol, portaran a l’envàs la frase “ous aromatitzats amb”, seguida de l’aliment o aroma utilitzada en la seua elaboració. També portaran les altres indicacions obligatòries als envasos d’ous frescos.

Els ous d’altres aus compleixen els requisits del Reglament 853/2004, que indica que s’han de subministrar al consumidor en un termini màxim de 28 dies des de la posta, però la data de consum preferent la determina l’operador que els comercialitza.

A diferència dels de gallina, els altres ous no requereixen portar marcat el codi identificatiu de la granja a la closca, ni es classifiquen per pes o qualitat. Quant als ovoproductes, com els ous cuits i les clares pasteuritzades, s’etiqueten segons l’establert al Reglament 1169/2011, que inclou la informació alimentària obligatòria.

En les explotacions de Lleida es van produir l’any passat el 4% dels ous generats a les granges de gallines ponedores de l’Estat. Va treure la mercat més de 47 milions de dotzenes, cosa que la situa com a setena productora estatal.