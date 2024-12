El BCE redueix 0,25 punts els tipus d'interès per quarta vegada en sis mesos i els situa en el 3%

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) torna a reduir els tipus d'interès per quarta vegada en sis mesos i confirma així un nou capítol en el relaxament de la política monetària. En la reunió del Consell de Govern celebrada aquest dijous a Frankfurt -l'última abans que acabi l'any-, l'entitat ha optat per rebaixar en 0,25 punts el preu del diner, situant el tipus de referència en el 3%. Coincidint amb l'anunci dels tipus, el banc central també ha actualitzat les previsions econòmiques per a la zona euro. En concret, els analistes de l'organisme han revisat a la baixa els pronòstics per aquest 2024 i apunten que el PIB al conjunt de l'eurozona serà del 0,7%, una dècima menys respecte a les anteriors estimacions.

A banda de la rebaixa del tipus d'interès de referència -des del setembre passat s'utilitza el que s'aplica a les entitats que dipositen diners al banc central- també s'han reduït en un quart de punts els altres dos tipus. En aquest sentit, el tipus d'interès bàsic baixa fins al 3,15%, mentre que el tipus per als préstecs immediats passa al 3,4%. Els canvis, segons informa l'entitat, començaran a tenir efecte a partir del pròxim 18 de desembre.

L'anunci d'aquest dijous confirma el que ja havien avançat algunes veus com el president del banc nacional austríac i membre del Consell de Govern del BCE, qui va assenyalar que veia "concebible" una reducció de 0,25 punts arran del context econòmic actual.

El gran objectiu del banc central és el de mantenir la inflació al voltant del 2%, un objectiu que, després d'uns anys marcats per la inestabilitat i el registre de taxes sense precedents, sembla que es torna a consolidar. Segons les últimes dades facilitades per l'Eurostat, la inflació a l'eurozona s'ha situat entorn del 2% en els últims tres mesos, fins i tot per sota en casos com al setembre (1,7%).

Encara que des del BCE ja s'ha advertit que la inflació experimentarà un lleuger repunt al final d'aquest 2024, la seva presidenta, Christine Lagarde, ha assenyalat recentment que "la lluita" contra l'increment de preus "està a prop de complir-se". En el comunicat enviat aquest dijous per donar a conèixer la seva decisió, l'entitat reitera que el procés de desinflació "continua avançant" i afirma que la majoria d'indicadors suggereixen que la inflació s'estabilitzarà "de forma sostinguda" al voltant de l'objectiu del 2% a mitjà termini.

Tot i la rebaixa dels tipus, però, l'organisme monetari reconeix que les condicions de finançament a l'eurozona "continuen sent estrictes" perquè la política monetària "és encara restrictiva". I si bé l'estratègia del BCE continua sent la de no avançar esdeveniments i mantenir un enfocament "basat en dades" que vagi "de reunió en reunió", el banc central també recorda que la inflació en sectors com els serveis continua sent elevada. En aquest sentit, deixa clar que la rebaixa dels tipus no es dona per tancada, això sí, sense especificar quins seran els següents moviments.

El que preocupa a l'entitat, a més, és que els tipus d'interès es mantinguin a uns nivells que puguin arribar a comprometre el creixement econòmic, sobretot després de veure les previsions per a països com Alemanya.

Segons les últimes estimacions publicades per la Comissió Europea, el PIB del país germànic -tradicional motor de l'economia europea- experimentarà una caiguda del 0,1% aquest 2024 i una millora moderada del 0,7% el 2025. En un escenari on les institucions alerten que les incerteses geopolítiques encara són persistents, la rebaixa dels tipus pretén ser un argument per impulsar la inversió i incentivar el consum, contribuint d'aquesta manera al creixement econòmic.

Revisió de les previsions econòmiques

En línia amb organismes com la mateixa Comissió Europea, els experts del Banc Central Europeu preveuen una recuperació econòmica més lenta en comparació amb les projeccions que es van emetre el setembre passat. Encara que el PIB va experimentar un repunt durant el tercer trimestre, els indicadors apunten que l'activitat econòmica patirà una desacceleració els últims tres mesos de l'any.

Així, el BCE ha revisat a la baixa les previsions de creixement a l'eurozona, no només per al 2024 sinó també per al 2025 i el 2026. Segons els analistes del banc, el PIB de la zona euro s'anotarà una millora del 0,7% aquest 2024, una dècima menys respecte a les anteriors estimacions publicades al setembre. En la mateixa línia, apunten a un creixement de l'1,1% el 2025 (una revisió a la baixa de dues dècimes) i de l'1,4% el 2026 (també dues dècimes menys). Pel que fa al 2027, el BCE creu que l'activitat a l'eurozona creixerà un 1,3%.

Encara en aquest punt, l'entitat assenyala que "la desaparició gradual dels efectes de la política monetària haurien de contribuir a una recuperació de la demanda interna", donant a entendre novament que la senda de reducció dels tipus no s'ha acabat.

Pel que fa a la inflació, el BCE preveu que aquesta evolucioni d'una forma lleugerament més favorable en comparació el que s'havia dit al setembre. En aquest cas, les previsions apunten a una inflació mitjana del 2,4% per aquest 2024, una dècima menys que el que s'havia pronosticat fa dos mesos. De cara al 2025, la taxa passaria al 2,1% (una dècima menys que en les anteriors previsions) i per al 2026 seria de l'1,9%, en línia amb les darreres estimacions. Per al 2027, finalment, s'espera que la inflació passi al 2,1%, estabilitzant-se d'acord amb els objectius que persegueix el BCE.