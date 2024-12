El sector porcí tanca un any històric en beneficis gràcies a la baixada del pinso

El porcí ha tancat un any històric en beneficis per a la producció.

El sector porcí està a punt de tancar un any històric en beneficis per a la producció i que, a més, també ha estat positiu per a la indústria. Així ho ha explicat aquest dijous Juan Pedro Florido, director d’Operacions de ElPozo Alimentació i guardonat amb el premi PronosPorc d’Or 2024 que atorga Mercolleida.

Les cotitzacions a les llotges han estat menors a les de 2023, però els costos han estat molt inferiors, en especial per l’abaratiment dels cereals i els pinsos. Estima que el preu mitjà de l’any s’acostarà als 1,72 euros per quilo d’animal viu, davant una inversió d’1,40 per produir-lo. En el cas de la indústria, ha explicat que han vist reduïts costos com el de l’energia, que a l’exercici de 2023 es trobava disparada i es va menjar literalment els marges de moltes empreses transformadores.

De cara a 2025. Juan Pedro Florido calcula que les cotitzacions en origen es poden veure reduïdes entre un 5 i un 8% a causa d’un esperat repunt de la producció. Al capítol de costos, preveu que se situïn en rangs similars als d’aquest any, encara que va apuntar que alguns experts no descarten algunes reduccions.