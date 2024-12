Estamariu comptarà amb un obrador lacti compartit per a la producció de formatge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Estamariu, a l’Alt Urgell, comptarà amb un obrador lacti compartit que preveu assolir una producció anual, a ple rendiment, de 12.000 quilos de formatge. Les instal·lacions, que ocuparan un espai d’uns 80 metres quadrats i que podrien entrar en funcionament en el període d’un any, estaran preparades per processar 500 litres de llet al dia, la majoria provinents de les dos explotacions de vaques frisones que hi ha al municipi. L’objectiu d’aquest projecte, impulsat per la Fundació Planes Corts, és contribuir a la sostenibilitat i desenvolupament econòmic d’aquest sector, permetent l’elaboració de formatges artesans a petita escala. Aquest equipament, que serà el tercer d’aquestes característiques que hi hagi a Catalunya, després dels que ja funcionen a Alpens (Lluçanès) i Jorba (Anoia), suposarà una inversió de més de 150.000 euros i s’espera que una part estigui subvencionada per la Generalitat. Aquest projecte anirà acompanyat d’un relat gastronòmic i turístic que, entre d’altres, es farà visible a través de l’establiment hoteler Cal Teixidor, tenint en compte que l’obrador estarà instal·lat al costat d’aquest edifici. L’equipament tindrà un obrador, una sala d’oreig, una cambra de maduració, una zona de serveis i una altra d’embalatges.