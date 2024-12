Inversions en eficiència energètica o aportar als plans de pensions per rebaixar IRPF

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els contribuents poden aprofitar el tram final de l’any per fer certes operacions que els permetin estalviar a la factura de l’IRPF del 2024, que es liquidarà a la primavera del 2025, des de comprar un cotxe elèctric fins a millorar l’eficiència energètica del seu habitatge. La presentació de la declaració de la renda serà obligatòria, entre altres, per als contribuents amb rendes de treball superiors a 15.876 euros, que hagin cotitzat en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) i aquells que hagin cobrat una prestació d’atur.

Els experts d’Aedaf i el Consell General d’Economistes recorden, per exemple, que la compra de vehicles elèctrics endollables i la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateria gaudeixen d’una deducció del 15% en l’IRPF, amb una base màxima de 20.000 euros i 4.000 euros, respectivament, sempre que es faci abans del 31 de desembre.

Els contribuents que facin actuacions per millorar l’eficiència energètica del seu habitatge habitual o de lloguer poden deduir-se el 20 o el 40% del que han invertit sempre que redueixin en almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració o en un 30% el consum d’energia no renovable, respectivament. En el cas que les obres afectin un edifici residencial complet, la reducció és del 60%.

Les aportacions a plans de pensions gaudeixen d’una reducció del 30% en l’IRPF fins a una base màxima de 1.500 euros, que pot incrementar-se en 8.500 euros addicionals quan aquest instrument rebi aportacions empresarials.

Aquells contribuents que es van jubilar el 2022 tenen fins a final d’aquest any per rescatar el seu pla de pensions en forma de capital amb una reducció del 40 per cent per a les aportacions completades abans de l’any 2007.

Alguns rendiments del treball en espècie, com l’assegurança de salut o els vals de menjar, estan exempts de tributació, per la qual cosa es pot negociar amb l’ocupador el cobrament de part del salari a través d’aquestes vies.

La inversió en empreses de nova o recent creació gaudeix d’una deducció que, en alguns casos, pot arribar al 50% sobre una base màxima de 100.000 euros.

Els contribuents que tinguin un immoble de lloguer poden aprofitar les últimes setmanes de l’any per fer inversions de millora, com pintar les parets, que després es poden deduir. A més, en el cas d’habitatges ubicats en una zona tensionada, hi ha l’opció d’abaixar l’import o llogar a una persona jove per gaudir de més reduccions.

Els contribuents que van comprar el seu habitatge abans de l’any 2013 encara poden aprofitar la deducció per inversió en habitatge habitual, que els permet deduir les aportacions a la seua hipoteca fins a un màxim de 9.040 euros.

Així mateix, aquells contribuents que hagin obtingut al llarg de l’any guanys patrimonials –per exemple, per la venda d’un immoble– poden intentar compensar-les amb la venda d’algun element patrimonial que hagi de suposar una pèrdua.

Des dels donatius a les hipoteques anteriors al 2013

Els donatius a entitats sense ànim de lucre gaudeixen d’una deducció del 80% per als primers 250 euros i el 40% per a la resta, malgrat que pot assolir el 45% si es tracta d’un donatiu habitual.