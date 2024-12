Recuperada la jubilació parcial per als funcionaris

Imatge dels signants de l’acord, ahir. - MINISTERI PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

El Govern central i els sindicats CCOO i UGT van firmar ahir un acord pel qual es recupera el dret a la jubilació parcial dels empleats públics, un compromís que es concretarà modificant el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La jubilació parcial és una modalitat de retir que permet compatibilitzar un acompliment laboral a temps parcial amb el cobrament de part de la pensió, i que es pot vincular amb un relleu exercit per un altre treballador. “Amb aquest acord recuperem un dret suprimit amb les mesures d’ajustament i austeritat adoptades per l’anterior Govern el 2012, mentre eliminem una asimetria injustificada amb els treballadors del sector privat”, va valorar el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López.

Lleida té gairebé 28.700 persones treballant per a les diferents administracions públiques

L’acord dona compliment a un dels compromisos recollits en l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, firmat amb els sindicats l’any 2022.

Reincorporar aquesta figura al sector públic permetrà, com al privat, facilitar la transició entre la vida activa i el retir i garantir la transferència de coneixements entre generacions. “Es tracta, a més, de fomentar la transferència de coneixement al sector públic entre els treballadors més veterans i les noves generacions”, va destacar el ministre.

L’acord preveu que la jubilació parcial al sector públic s’adeqüi a l’establert “en la legislació de la Seguretat Social i de Classes Passives, amb les adaptacions normatives precises”. En aquest sentit, la referència és el nou marc regulador de la jubilació parcial pactat a la taula de diàleg social pels agents socials el 31 de juliol.

L’acord contempla que, en el cas del sector públic, la figura del rellevista es regularà com a personal funcionari de carrera, havent de preveure’s per tant les places corresponents en les ofertes d’ocupació pública o instruments de planificació equivalents de l’any en el qual es produeixi la jubilació.