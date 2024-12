La Segarra, comarca amb el PIB per habitant més alt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Segarra és la comarca lleidatana amb més Producte Interior Brut (PIB) per habitant (39.620 euros) i juntament amb Aran (38.042) són els dos únics territoris que superen la mitjana catalana. Així consta en un estudi presentat ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb dades de l’any 2022. En aquest exercici, la Val d’Aran és el territori amb més increment del PIB per habitant de tot Catalunya (22,5%) seguit de l’Alta Ribagorça (15,8%) i la Segarra (14,4%).

Aquesta evolució s’entén, en els dos primers casos, per la forta recuperació del sector serveis després de la pandemina. Representa el 80,7% de l’activitat econòmica a l’Alt Urgell, el 82% en el cas de la Cerdanya, i el 80,6% a la Val d’Aran.

Tenen creixements de dos dígits en el PIB per habitant el Pallars Sobirà (12,1%), el Pla d’Urgell (10,7%) i l’Urgell (10%), comarques a què s’afegeix la Cerdanya (11,2%). Però tots els territoris registren repunts intensos després de la covid: 9,4% a l’Alt Urgell, 8,5% a les Garrigues, 8,3% al Pallars Jussà, 7,8% al Segrià, 7,1% a la Noguera, i 5,7% al Solsonès.

L’informe també analitza els municipis de més de 5.000 habitants i, per exemple, destaca que la indústria és la principal activitat econòmica de Guissona (77,2%), gràcies a bonÀrea Agrupa, només superada per Santa Margarida i els Monjos, que avança la localitat de la Segarra per mig punt. Aquesta empenta industrial col·loca Guissona com la número tretze en PIB per habitant de tot Catalunya, amb 65.222 euros.

També destaca el pes de la indústria en el cas de Mollerussa, amb un 51,2%, i d’Agramunt, amb un 50,7 per cent. Les localitats amb més valor afegit brut del sector agrari són Alcarràs (18,8%) i Almacelles (12,9%).

Idescat també ha fet un avenç del 2023 sobre el PIB per habitant, que creix en tots els municipis amb més de 50.000 habitants. Nou se situen per sobre de la mitjana catalana, que és de 37.013 euros. La capital del Segrià tanca aquest privilegiat club ja que la ciutat de Lleida registra una mitjana de 38.316 euros. Sant Cugat del Vallès lidera el rànquing (57.635 euros), seguida de la ciutat de Barcelona, amb 53.756.