Aquestes són les ciutats més rendibles per llogar un pis a Espanya, amb Zamora i Lleida al capdavant

Al mercat immobiliari espanyol, llogar un pis pot ser una opció atractiva per als propietaris, especialment a certes ciutats. Segons les últimes dades proporcionades pel portal Pisos.com, la rendibilitat mitjana obtinguda per arrendar un habitatge a Espanya es va situar en el 5,90% durant el mes de novembre, mostrant una lleugera millora respecte al mes anterior (5,87%) però mantenint-se per sota de la xifra registrada en el mateix període de l’any passat (6,19%).

En termes concrets, per a un pis de 90 metres quadrats, el preu mitjà d’adquisició es va ubicar en 218.160 euros, mentre que la renda mitjana mensual pagada per l’inquilí va assolir els 1.073 euros. Això es tradueix en uns ingressos bruts anuals de 12.884 euros per al propietari.

Ciutats amb més rendibilitat

Entre les capitals de província, Zamora i Lleida encapçalen la llista de les més rendibles, ambdues amb un 7,33%. Els segueixen de prop Terol (7,21%), Àvila (7,06%), Segòvia (7,01%), Castelló de la Plana (7%), Ciudad Real (6,93%), Còrdova (6,89%), Tarragona (6,79%) i Huelva (6,71%).

Ciutats amb menor rendibilitat

D’altra banda, les ciutats amb menor rendibilitat per llogar un pis són Donostia - Sant Sebastià (3,20%), Palma de Mallorca (4,23%), Pamplona (4,50%), Madrid (4,59%), Cadis (4,61%), Sòria (4,65%), Màlaga (4,72%), A Coruña (4,75%), Granada (4,94%) i Valladolid (4,96%).

Evolució a les grans urbs

Quant a les dos principals ciutats espanyoles, Madrid va experimentar un augment en la rendibilitat del 0,4% en comparació amb octubre, situant-se en el 4,59%. Mentrestant, a Barcelona, el percentatge va descendir del 6,63% registrat l’octubre al 6,48% al novembre.