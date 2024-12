Endesa instal·la a Barbens el primer centre de transformació 100% digitalitzat d’Espanya

Publicat per redaccoón Verificat per Creat: Actualitzat:

Endesa ha iniciat una prova pilot de com seran les "infraestructures elèctriques del futur" a Barbens, on ha instal·lat el primer centre de transformació 100% digitalitzat d’Espanya.

Aquest centre incorpora "totes les tecnologies que hi ha al mercat", que inclouen eines per millorar la qualitat del servei, així com les que faciliten l’electrificació i la descarbonització de l’economia.

Aquesta prova pilot s’estendrà, en un primer moment, a Catalunya i després a la resta de comunitats autònomes on Endesa està implantada.

Les noves infraestructures aglutinen en un sol equip totes les solucions de digitalització en mitja i baixa tensió, com un transformador autoregulable que supervisa automàticament les seues càrregues.

També compta amb detectors de pas de corrent per saber en quin punt exacte de la xarxa no passa energia i que estan associats al sistema de Localització d’Avaries i Reposició del Subministrament (Lars), i compta amb concentradors de telegestió i sistemes de telecomandament.