El preu de l’habitatge pujarà un 6,5% i el del lloguer superarà l’11% el 2025, segons un expert

El mercat immobiliari espanyol es troba en un moment de canvis i reptes. Segons les previsions del consultor immobiliari Eduardo Molet, els preus de la compra d’habitatge de segona mà experimentaran un creixement del 6,5% el 2025. Aquesta tendència alcista també es reflectirà en l’àmbit del lloguer, amb un increment previst de l’11,3%.

Diversos factors estan configurant "un panorama complex" per a les llars i els inversors, segons Molet. Entre ells destaquen l’evolució a l’alça dels preus, la dinàmica d’increments en les compravendes, la caiguda dels tipus d’interès i les facilitats més grans per accedir a préstecs hipotecaris. Tanmateix, l’expert assenyala "una pedra a la sabata a la qual no es troba solució", que és "la imparable" pujada dels tipus del lloguer.

El mercat de segona mà resisteix a les grans ciutats

Quant a la compra d’habitatge de segona mà, Molet subratlla que el mercat continua mostrant "resistència" a les grans urbs, especialment a Madrid i Barcelona, on la demanda continua sent "sòlida". No obstant, en àrees perifèriques i zones rurals, el creixement de preus ha estat més moderat a causa d’una menor pressió de compradors.

El lloguer continua tensat per l’alta demanda i l’escassa oferta

Respecte al lloguer, els preus es mantenen elevats a causa de l’alta demanda i la limitada oferta d’habitatges disponibles. A les grans ciutats, el cost d’arrendament d’un immoble tipus de 70 metres quadrats oscil·la entre els 1.200 i els 1.500 euros, mentre que en zones de la perifèria o províncies menys poblades pot situar-se entre els 700 i 800 euros.

Molet adverteix que "les mesures legislatives recents, com els topalls en els preus del lloguer, han tingut un impacte molt negatiu". Segons ell, aquestes polítiques "han contribuït a desestabilitzar el mercat, amb propietaris retirant habitatges, la qual cosa ha provocat un efecte contrari al que es buscava: un increment de preus per una escassetat d’oferta que no pot proveir a una demanda cada vegada més elevada".

S’espera un 'boom’ de compravendes el 2024

Les dades disponibles apunten que el 2024 tancarà amb un 'boom’ de compravendes. Per a Molet, això es deu a una combinació de factors, com les dades macroeconòmiques, que "parlen d’una economia en creixement i amb bones perspectives", o l’ocupació, que "continua augmentant", encara que de forma "més moderada".

Tanmateix, el consultor immobiliari considera que el que més influeix són uns tipus d’interès a la baixa que "estan permetent millorar les condicions per accedir a una hipoteca a cada vegada més potencials compradors, especialment entre els joves i les llars amb ingressos mitjans, que busquen al mercat de la compra d’habitatge el que no troben en el de lloguer".

Perspectives futures del mercat immobiliari espanyol

De cara al futur, Molet vaticina un mercat en procés d’expansió, on els preus seguiran en augment el proper any, "especialment a les grans ciutats". Al mercat del lloguer, "la clau" serà en fomentar polítiques que augmentin l’oferta per alleujar les tensions actuals, una cosa que "no s’espera en el curt i mig termini".