Mercadona apuja el sou de tota la seua plantilla un 8,5%: així queden els salaris a l’empresa

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El gegant de la distribució Mercadona ha anunciat aquest dimarts que incrementarà en un 8,5% el sou de tota la seua plantilla a partir de gener de 2025. La mesura, que afectarà més de 100.000 treballadors a Espanya i Portugal, té per objectiu "contribuir a incrementar el seu poder adquisitiu", segons ha informat la companyia en un comunicat.

El percentatge de pujada salarial, que s’aplicarà sobre la nòmina de gener de 2025, és el resultat de sumar l’Índex de Preus de Consum (IPC) de cada país més un extra addicional decidit per l’empresa. Amb aquest augment, el personal base de Mercadona cobrarà el seu primer any 1.685 euros bruts al mes en dotze pagues, la qual cosa suposa un 27% més respecte al Salari Mínim Interprofesional (SMI). Aquells empleats amb més de quatre anys d’antiguitat passaran a percebre 2.280 euros bruts mensuals, un 72% per sobre del SMI.

A més, dins de la seua estratègia de compartir beneficis, Mercadona repartirà una prima addicional que se sumarà a la tradicional prima de resultats. L’objectiu és "gratificar l’esforç realitzat" per la plantilla. Així, al març, els treballadors cobraran una mensualitat extra en la seua nòmina des del primer any si assoleixen les metes pactades, quantitat que ascendirà a dos mensualitats després de quatre anys en l’empresa. Aquest any, tots els empleats rebran també una prima extra equivalent a una mensualitat.