Novetats fiscals: El nou límit que obliga a presentar la Renda amb dos o més pagadors entra en vigor

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts el Reial Decret-llei que eleva de 1.500 a 2.500 euros el límit d’ingressos procedents d’un segon i successius pagadors que obliga a presentar la declaració de la Renda. Aquesta norma entrarà en vigor aquest dimecres amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2025.

Amb aquest canvi, els contribuents que tinguin ingressos de fins 22.000 euros anuals no hauran de presentar la declaració, sempre que la suma de les rendes d’aquell segon i posteriors pagadors no superi els 2.500 euros. Fins ara, aquest límit estava fixat en 1.500 euros. A més, el decret inclou explícitament els Artistes d’Art Sacre en el grup 861 de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per donar-los més seguretat jurídica.

Pròrroga dels límits de tributació per mòduls per a autònoms

D’altra banda, el decret també prorroga durant el 2025 els límits quantitatius que delimiten en l’IRPF l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a autònoms, exceptuant les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que tenen el seu propi límit per volum d’ingressos. Igualment, s’estenen per al període impositiu 2025 els límits per aplicar el règim simplificat i el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA.