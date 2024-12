Les pimes lleidatanes dediquen cada mes 41 hores a tràmits amb les administracions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La patronal catalana de petites i mitjanes empreses, Pimec, alerta que l’excés de regulació i la qualitat insuficient de la normativa estan provocant inseguretat jurídica i dificultats per al seu compliment, especialment per a les pimes. Aquest és un dels principals resultats de l’estudi Burocràcia i competitivitat empresarial: Diagnòstic i propostes, elaborat per l’Observatori de la Pime de Catalunya. El president de l’Observatori, Oriol Amat, afirma que Espanya i Catalunya presenten més deficiències en comparació amb altres països i regions europees. “La producció normativa ha crescut significativament en els últims anys a Catalunya, amb una mitjana de 905 normes anuals quan la mitjana de la resta de comunitats autònomes és de 498”, afirma.

Segons l’estudi, les pimes catalanes dediquen 41,1 hores mensuals de mitjana a gestions amb l’Administració Pública, un temps equivalent a més d’una setmana laboral completa cada mes. Aquesta càrrega es veu agreujada pel fet que el 69,6 per cent de les empreses han de presentar documentació que l’Administració ja té, i que un 25 per cent ha d’aportar cinc o més documents repetits. A més, el temps mitjà de resolució de tràmits arriba als 136 dies, que evidencia la tendència a esgotar els terminis legals.

Catalunya genera cada any més de 900 normes, quan altres territoris de l’Estat no arriben a 500

La normativa suspèn en claredat i facilitat d’interpretació, amb una puntuació mitjana de només 2,29 sobre 5 que les empreses atorguen a la normativa. Aquesta situació, juntament amb el fet que el 81,5 per cent de les empreses afirma tenir dificultats per estar al dia de la normativa vigent, evidencia un sistema que impedeix el desenvolupament empresarial, es troba desconnectada de la realitat i incrementa la desconfiança en les institucions.

Oriol Amat destaca que per superar les deficiències estructurals del sistema administratiu català fa falta iniciar un cercle virtuós, en el qual cada millora de simplificació i qualitat reguladora contribueixi a enfortir la competitivitat empresarial, millorar la confiança en les institucions i, alhora, fomentar el creixement econòmic i la cohesió social. D’aquesta manera, Pimec assenyala que la digitalització, la simplificació normativa i la coordinació interadministrativa ja no són opcions sinó requisits indispensables per modernitzar l’Administració Pública i convertir-la en un motor de creixement i innovació.

El termini mitjà per al cobrament d’una subvenció és de 166 dies

L’Observatori de la Pime de Catalunya explica que el 47,8% de les empreses tenen contractada una gestoria a més de destinar personal propi a complir tràmits administratius. El termini mitjà de cobrament d’una subvenció és de 166 dies (5,5 mesos). Un 25% de les pimes van cobrar en més de 200 dies (6,7 mesos). El 81,5% de les empreses tenen dificultats per estar al dia de tota la nova normativa. La puntuació mitjana de la claredat de la normativa és de 2,39 sobre 5. Només el 10,5% la puntuen amb un 4 o 5, mentre que el 54,4% li donen un 1 o 2. El 22,3% de les empreses consideren que els retards en els tràmits són un obstacle molt important per innovar o llançar nous productes o serveis, mentre que un 14,9% creu que afecten significativament. L’estudi assenyala que la burocràcia excessiva té un impacte negatiu en la competitivitat empresarial, ja que dificulta el creixement, la innovació i la inversió.