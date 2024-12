Els conductors afronten el Nadal amb els carburants una mica més cars que fa un mes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els conductors espanyols han afrontat el Nadal amb una relativa estabilitat en els preus dels carburants, segons les últimes dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE). Durant la setmana del 17 al 23 de desembre, el preu mitjà de la gasolina es va situar en 1,515 euros per litre, amb prou feines un 0,33% més car que el mes anterior. Per la seua part, el gasoil va experimentar un increment de l’1,85%, assolint els 1,432 euros per litre.

Malgrat aquestes lleugeres pujades, els preus actuals es troben encara per sota dels nivells registrats a començaments de 2024. En concret, la gasolina és un 1,3% més barata, mentre que el dièsel ha baixat un 4,15% en comparació amb l’inici de l’any.

Més de 20 milions de desplaçaments previstos

La Direcció General de Trànsit (DGT) va engegar dijous passat el dispositiu especial amb motiu de les festes nadalenques, durant les quals es preveuen més de 20 milions de desplaçaments per carretera fins el 6 de gener. Davant d’aquest elevat volum de trànsit, els conductors es troben que omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina costa de mitjana 83,33 euros, mentre que fer-ho amb dièsel suposa un desemborsament de 78,76 euros.

Lluny dels màxims històrics de 2022

Malgrat les recents pujades, els preus actuals dels carburants es mantenen allunyats dels màxims històrics assolits el juny de 2022, en plena crisi energètica desencadenada per la invasió russa d’Ucraïna. En aquelles dates, fins i tot amb un descompte de 20 cèntims per litre, la gasolina va arribar a costar 1,941 euros per litre, un 22% més que ara. El gasoil, per la seua part, era un 24,6% més car que en l’actualitat.

Tanmateix, si comparem amb el Nadal de 2019, just abans de l’inici de la pandèmia, els preus són significativament més elevats. Fa quatre anys, el litre de gasolina costava de mitjana 1,303 euros i el de gasoil 1,221 euros.

Espanya, per sota de la mitjana europea

Una dada positiva per als consumidors espanyols és que, una setmana més, els preus mitjans dels carburants a Espanya se situen per sota de la mitjana dels països de la Unió Europea i de la zona euro. En el conjunt dels 27 estats membres, el preu mitjà del litre de gasolina va ser d’1,654 euros i el del gasoil d’1,568 euros durant l’última setmana.

En resum, malgrat les lleugeres pujades experimentades en les últimes setmanes, els preus dels carburants a Espanya es mantenen estables i per sota dels màxims assolits el 2022. No obstant, continuen sent més elevats que abans de la pandèmia. Els conductors espanyols, almenys, poden consolar-se amb el fet que paguen menys per la gasolina i el dièsel que la mitjana dels veïns europeus.