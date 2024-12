Abonats 1.364 milions per la sequera i la guerra d'Ucraïna

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura ha enllestit el pagament dels ajuts extraordinaris per la guerra a Ucraïna i la sequera per un total de 1.364 milions d’euros. En concret, segons va informar ahir, ha publicat una nova i última resolució de concessió d’ajuda a productors de fruiters i fruits de closca, amb la qual l’import abonat d’aquesta ajuda extraordinària ascendeix a 82,24 milions d’euros, dels quals se n’han beneficiat 71.011 agricultors.

Amb l’esmentada resolució acaben els pagaments als agricultors i ramaders de les diferents línies d’ajuts extraordinaris que des del mes de maig del 2022 ha concedit el Govern central a agricultors i ramaders per compensar les dificultats ocasionades per la guerra d’Ucraïna i la sequera. En total, s’han abonat 1.364,9 milions d’euros dels 1.382,35 milions pressupostats, la qual cosa representa un 98,7 per cent d’execució.

Aquests ajuts que, segons indica la cartera liderada per Luis Planas, han beneficiat 659.490 agricultors i ramaders, suposen “un esforç pressupostari sense precedents de suport al sector agrari”. A Catalunya, són un total de 48.688 els beneficiaris.

Subvencions de 4,7 milionsper a la gestió de boscos

■ La conselleria d’Agricultura ha convocat ajuts per un valor de 4,7 milions d’euros destinats a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública i a la prevenció d’incendis i de danys forestals. Aquests fons permeten a entitats locals propietàries de boscos portar a terme treballs forestals en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública de Catalunya, segons el departament. Els ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural en un percentatge del 43% i per la conselleria en el 57% restant. Seran subvencionables, per exemple, actuacions amb objectius ambientals, com tales selectives, estassades de sotabosc o la construcció de vials per a treballs forestals.