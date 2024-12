La cistella d'aliments bàsics s'encareix un 9 per cent

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La cistella d’aliments bàsics s’ha encarit un 9% en els dos últims anys, segons les dades analitzades per Asufin, malgrat la reducció de l’IVA duta a terme pel Govern central per pal·liar la inflació. Una reducció que decau el 2025, per la qual cosa preveu que els preus pugin.

En concret, l’anàlisi mostra que els preus dels aliments bàsics s’han moderat un 5,56% aquest mes respecte al novembre, un descens impulsat per la baixada de fins un 15% del preu de l’oli d’oliva verge extra; del 10% en els plàtans i de l’11% en les patates, mentre que l’oli de gira-sol s’ha encarit un 16%. La mitjana de preus de la cistella, partint del seguiment de les cinc principals cadenes de distribució, ascendeix a 32,87 euros.

La marca blanca d’oli d’oliva verge extra està a l’altura de les primeres marques, segons l’OCU

La presidenta d’Asufin, Patricia Suárez, va assenyalar que la mesura governamental no ha estat eficaç. “No s’han vigilat els marges ni s’ha establert un curs de compliment del que la baixada de l’IVA pretenia: abaratir la cistella de productes bàsics. D’altra banda, com venim reiterant, ha estat una mesura sense graduació, que ha beneficiat tant el que més compra com el que menys”, va indicar. El Govern central retirarà totes les bonificacions, que inclouen l’impost reduït al 2% en la majoria dels aliments, inclòs l’oli d’oliva verge extra, i l’IVA al 7,5% en la resta, com pastes o oli de gira-sol, entre altres.

D’altra banda, segons l’última anàlisi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la marca blanca d’oli d’oliva verge extra està a l’altura de les primeres marques, ja que cinc dels deu de més qualitat són de marca de distribuïdor, amb un preu mitjà per litre 1,5 euros inferior al de les primeres marques.

En concret, els resultats d’aquest any han estat “bons o molt bons”, a causa que per primera vegada des del 2007 l’anàlisi de l’OCU no ha detectat cap incompliment de qualitat entre els olis d’oliva verge extra seleccionats.