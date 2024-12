Lleida compta amb poc més de dos afiliats a la Seguretat Social per cada pensionista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida compta amb poc més de dos treballadors cotitzant a la Seguretat Social per cada pensionista, segons es desprèn de les últimes dades publicades pels ministeris de Treball i Seguretat Social, una taxa de dependència que hauria de millorar en les pròximes dècades per assegurar la sostenibilitat del sistema actual. En concret, la demarcació comptava el passat mes de novembre amb 205.021 cotitzadors, mentre que els habitants que percebien una prestació contributiva se situaven en els 91.124 –tenint en compte que hi ha persones que poden cobrar més d’una pensió–. És a dir, que a Lleida hi ha 2,25 treballadors en actiu per cada pensionista. La xifra es queda per sota de les registrades a Barcelona i Girona, on es comptabilitzen 2,4 persones amb ocupació per cada pensió, però està al davant de la de Tarragona, on n’hi ha 2,1.

La proporció es troba també per sota de la registrada en el conjunt d’Espanya, on la ràtio mitjana d’afiliats per pensionistes se situa en el 2,4. La dada suposa una remuntada respecte als 2,3 registrats entre 2011 i 2020 i es deu a la millora del mercat laboral, que compta amb 21,3 milions de treballadors. Amb tot, la relació entre aquests dos col·lectius és molt dispar en l’anàlisi per territoris. Segons el que ha portat a terme el diari El País, una trentena de províncies compten actualment amb menys de dos cotitzadors per cada pensionista. Ourense se situa com el territori amb un menor nombre de treballadors per cada jubilat, amb només un. El segueix Lugo, amb una ràtio d’1,1, Lleó (1,2), Zamora (1,2) i Astúries (1,3). Al costat contrari es troben altres zones com Almeria o Múrcia, amb una alta presència d’empleats a causa de la migració, o les Canàries, on hi ha gran concentració d’afiliats i pocs pensionistes.

Guissona compta amb cinc treballadors per cada jubilat

Entre els municipis de la província de Lleida destaca el cas de Guissona, que compta amb gairebé sis cotitzadors (una ràtio de 5,7) per cada pensionista, a causa de la ubicació en aquesta zona de la Corporació Alimentària Guissona S.A., que dona ocupació a un gran nombre de persones. En concret la localitat compta amb 6.542 afiliats i 1.157 pensionistes. Un cas similar es dona a Miralcamp, on s’ubica la planta d’Argal, que compta amb una ràtio de cotitzador-pensionista que se situa en el 3,1, és a dir, té tres treballadors per cada pensionista. En concret, compta amb 1.095 afiliats i 355 pensionistes.

La pensió mitjana a la província és de 1.137 euros al desembre

La pensió mitjana a la província de Lleida va augmentar un 5,75% al desembre davant el mateix mes de l’any passat, fins als 1.137,53 euros, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, a la demarcació es van abonar 103.383 pensions, un 1,37% més que el desembre del 2023 i l’1% del total de tot l’Estat. El gruix de les prestacions –65.117, un 63 per cent– van ser de jubilació, amb un import mitjà de 1.299,82 euros. Les pensions de viudetat es van situar en els 783,74 euros; les d’incapacitat permanent en els 1.137,15 euros; les d’orfandat en 449,93 euros i les de favors de familiars en 785,93 euros. A partir del mes que ve les pensions es revaloritzaran un 2,8 per cent, d’acord amb l’IPC mitjà entre desembre del 2023 i novembre del 2024, fet que suposarà un augment anual de la prestació d’uns 448 euros o de 32 euros mensuals.