La cistella de la compra a Lleida s’encareix amb el final de les rebaixes temporals de l’IVA

Les famílies lleidatanes començaran a notar dimecres els efectes de les pujades fiscals quan vagin a fer la compra, ja que desapareixen les rebaixes de l’IVA. L’inici de la guerra d’Ucraïna i l’encariment de molts costos de producció van portar els preus dels aliments a viure una escalada de preus que posaven contra les cordes moltes economies domèstiques. Llavors, el govern de Pedro Sánchez va decidir aplicar una rebaixa de l’IVA a aliments de primera necessitat que ha anat reduint gradualment. Però l’1 de gener desapareixen de forma definitiva. Així, productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o les verdures venien tributant a un 2%. Ara, recuperaran el seu tipus habitual, que és el doble.

L’oli d’oliva també paga en aquests últims dies de l’any un 2% de l’IVA, encara que en aquest cas la mesura ha vingut lligada al fet que una sequera històrica va enfonsar la producció a Lleida i a tot l’Estat. Per a moltes llars, es va convertir en un article considerat de luxe, perquè no era estrany haver de pagar dotze i fins i tot catorze euros per un litre als supermercats. Ara, la tendència és la contrària perquè, encara que Lleida torna a tenir una collita molt curta, la gran productora Andalusia normalitza la seua collita. Així les coses, l’any que ve tributarà al 4%. Dobla l’IVA actual, però no recupera la que tenia abans de la crisi, que era d’un 10%. Altres aliments que també pujaran de preu amb l’entrada de gener són les pastes o els olis de gira-sol, que passaran de tributar a un 7,5% de l’IVA a fer-ho en un 10%.

Aquestes pujades obligaran al petit comerç i les cadenes de distribució a un nou esforç per aplicar el canvi de l’Impost del Valor Afegit dimecres, amb la nova retolació de preus. Però sobretot convertirà la temuda pujada de gener en una mica més aixecada per a les famílies. Això sí, passa en un moment en què l’evolució dels preus dista molt dels últims exercicis. En el que portem d’any, els lleidatans s’han enfrontat a un encariment dels preus dels aliments i les begudes d’un 2,6%. Però al llarg de 2023 el repunt havia estat d’un 7,7% i a l’exercici anterior, el 2022 en el qual va començar la guerra d’Ucraïna amb la invasió per part de Rússia, anar a fer la compra havia arribat a encarir-se un 15,8%. D’aquesta forma, la inflació d’aliments i begudes s’ha moderat, que no baixat. L’esmentat d’una altra forma, si una família omplia la seua cistella amb productes per valor de cent euros, en acabar el 2022 havia de pagar 115,8. Un any després eren ja 124,7 i aquest novembre pràcticament 128.

El rebut de la llum recupera també el 21% d’IVA amb preus a l’alça



Els preus de l’energia van ser els primers que es van descontrolar en començar la guerra d’Ucraïna i una de les mesures que va aplicar el govern central per alleugerir la càrrega de les famílies va ser la rebaixa de l’IVA. Doncs bé, amb el nou any es recupera també definitivament la tributació preguerra i els rebuts inclouran un impost del valor afegit del 21%. Aquest 2024 que està a punt d’acabar ha tingut un IVA canviant, en funció del preu de l’electricitat al mercat a l’engròs. Ha oscil·lat entre el 21%, que ara serà inamovible, i el 10% rebaixat quan el preu del mercat elèctric superava els 45 euros el megawatt hora el mes anterior.

L’IVA de la llum torna al 21% en un moment d’encariment de l’electricitat. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que la factura elèctrica d’una casa mitjana a Espanya pot encarir-se un 13%. Segons els seus càlculs, una factura mitjana pujarà uns 118 euros a l’any per als qui tenen una tarifa al mercat lliure i uns 106 euros per als qui tenen tarifa regulada (PVPC). Ha efectuat aquest càlcul per a un consumidor mitjà amb 4,6 quilowatts (kW) contractats i 3.500 kilowatts hora (kWh) any de consum. I tot això en una recta final de l’any marcada per la pujada de preus de l’energia elèctrica. Avui torna a encarir-se i l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) explica que la tarifa elèctrica se situa en 136,15 euros el megawatt hora (MWh). Les hores més econòmiques són entre les 11 a 15 hores, mentre que arribarà a superar els 160 euros entre les 20 i les 22 hores

Altres mesures

Subministraments. El Consell de Ministres va aprovar en la seua reunió de dilluns una bateria de mesures que, per exemple, prorroga durant tot l’any la prohibició de tallar subministraments bàsics (llum, gas i aigua) als consumidors vulnerables. La mesura s’aplica des de l’estat d’alarma per la Covid el 2021.

Bo social. El bo social elèctric per a consumidors vulnerables es manté, almenys de moment, durant el primer semestre de l’any. Aquells considerats vulnerables tenen un descompte del 50% en el primer trimestre, que baixa al 42,5% en el segon. Per als vulnerables severs, la rebaixa serà del 65% primer i passarà al 57,5% en el segon trimestre.

Desnonaments. Una altra de les mesures aprovades en l’última reunió de l’Executiu de Pedro Sánchez va ser ampliar un any més la prohibició d’emprendre desnonaments de famílies considerades vulnerables