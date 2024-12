La inflació repunta 4 dècimes al desembre, al 2,8%, per la pujada dels carburants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La inflació ha pujat quatre dècimes al desembre, fins al 2,8% interanual, a causa principalment de l’encariment dels carburants i, en menor mesura, per la major alça dels preus del lleure i la cultura.

Segons la dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) publicat aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la taxa subjacent –que no inclou ni aliments frescos ni energia– s’ha incrementat dos dècimes, fins al 2,6% interanual.

Defensa que la seua política ha permès el tancament de l’IPC al 2,8%, davant el 3,6% de l’exercici anterior

L’evolució de l’IPC general es deu a l’encariment dels carburants, que van baixar el desembre de l’any passat, i a una pujada més alta dels preus de lleure i cultura respecte al mateix mes del 2023.

La taxa d’inflació porta tres mesos consecutius a l’alça, des del mínim de l’1,5% assolit al setembre, i deixa enrere la tendència a la baixa dels quatre mesos anteriors, des del màxim del 3,6% marcat el maig d’aquest mateix any. Amb tot, són taxes molt allunyades de la crisi de preus de 2022 i 2023

Per la seua part, la inflació subjacent porta nou mesos en l’interval comprès entre el 2,5 i el 3 per cent, des de l’abril, amb dos mesos en què va baixar fins al 2,4% (al setembre i al novembre).

En taxa mensual, els preus de consum van registrar al desembre una variació del 0,4% respecte al novembre, l’augment més pronunciat de la taxa mensual de la inflació en un mes de desembre des del 2021, segons detalla l’INE.

Respecte a la taxa de variació anual estimada de l’IPCA –l’indicador harmonitzat–, se situa en el 2,8%, quatre dècimes per sobre de la registrada el mes anterior, i la variació mensual és del 0,4%.

El ministeri d’Economia, Comerç i Empresa va assenyalar ahir en un comunicat que tant la inflació general com la subjacent han anat reduint-se de forma continuada durant l’any, la qual cosa ha permès que l’IPC general tanqui el 2024 en el 2,8% davant del 3,6% mitjana de l’any 2023 (vuit dècimes menys). “Aquesta reducció posa de manifest l’eficàcia de les mesures de política econòmica posades en marxa, que estan permetent compatibilitzar el major creixement entre les principals economies de la zona euro i una reducció continuada de la inflació”, afegeix el comunicat.

Els detalls d’evolució per components i la xifra definitiva de la inflació de desembre se sabran el 15 de gener.

El cost de la matèria primera en aquesta revisió de gener depèn del cost del gas de base i la introducció del gas estacional amb l’arribada de l’hivern, la qual cosa dona un valor de 3,87 cèntims d’euro per megawatt hora (MWh), un 19,6% més elevat que en la revisió de l’octubre, sense gas estacional.

Malgrat tot, la TUR individual és un 22,29 per cent més baixa que la tarifa aplicable el gener del 2023, en plena crisi energètica.

La tarifa del gas regulada individual puja un 10% demà

La tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural individual sense impostos s’incrementarà demà, 1 de gener, un deu per cent amb relació al preu establert el passat 1 d’octubre, per l’arribada de l’hivern i la incorporació del gas estacional, mentre que la TUR veïnal s’incrementarà entre un 13,5% i un 18,3%, segons la resolució publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb els preus per al pròxim trimestre.