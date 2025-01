Rodi Motor Services creix a Galícia amb deu tallers més

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Rodi Motor Services, empresa líder en el sector del manteniment integral i el canvi de pneumàtics, ha comprat el negoci del Grup Salco a Galícia. Rodi incorpora així deu tallers ubicats a les províncies de la Corunya (quatre tallers), Pontevedra (cinc tallers) i Ourense (un taller) i ja en suma dinou a tot el territori gallec.

“Amb la compra del Grup Salco fem un pas endavant significatiu en la nostra estratègia de consolidació en territoris clau per a nosaltres, com és el cas de Galícia. Els 19 centres que conformen ara la xarxa de tallers de Rodi ens permetran oferir un ampli ventall de serveis tant als ciutadans com a l’important sector industrial de Galícia”, ha comentat Josep Esteve, director general de Rodi Motor Services. La compra del Grup Salco suposa també un pas significatiu per al negoci industrial. Els clients industrials comptaran amb un servei d’assistència a la carretera 24 hores, 365 dies a l’any a tot Europa.

Amb aquesta operació, Rodi Motor Services incorpora 113 persones a la seua plantilla i ja supera la xifra de més de 2.200 professionals en tot el grup amb més de 180 tallers. Una altra de les novetats que sorgeix arran de l’operació és la incorporació d’un call center propi d’atenció al client i comercial a Galícia, mitjançant el qual Rodi centralitzarà totes les incidències i necessitats que apareguin des dels 19 tallers del grup en aquesta comunitat autònoma.

D’altra banda, l’aposta de la companyia passa per diversificar el seu negoci en altres zones d’Espanya i continuar consolidant la seua presència en zones clau per al negoci com Catalunya, Aragó, Galícia, Navarra, Rioja, Canàries, Andorra i Portugal.

Rodi porta a terme més de 150.000 revisions anuals a vehicles de totes les marques i tipus de motorització, va explicar ahir la companyia. El negoci digital de Rodi Motor Services ha crescut un 50% el 2024.