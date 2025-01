Els secrets de l'etiquetatge carni als supermercats: el parany de les paraules "tendre" i "sucosa"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consumidors sovint es troben davant d'un gran repte a l'hora de seleccionar la carn als supermercats. Amb una àmplia varietat d'opcions i reclams publicitaris, pot ser difícil discernir quins productes ofereixen realment la millor qualitat. Recentment, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat un vídeo revelador on experts en alimentació donen a conèixer consells útils per navegar entre els secrets de l'etiquetatge carni.

El parany de les paraules "tendre" i "sucosa"

Segons Ángel Ballesteros, expert en alimentació de l'OCU, els consumidors han d'estar alerta davant de certes paraules clau que apareixen als embalatges de la carn. Termes com "carn extra tendra", "molt sucosa", "supertendra" i similars, en realitat, poden amagar una realitat menys atractiva. Ballesteros subratlla que aquests qualificatius sovint indiquen la presència d'ingredients addicionals, com ara aigua, sucre, sal, aromes i una llarga llista d'additius.

"Aquests reclams els trobaràs associats a la carn, adobats, marinats, productes amb allada o a les fines herbes", assenyala Ballesteros. "En realitat, estem parlant de carn amb aigua afegida i altres additius que estem pagant a preu de carn. A més, lamento dir-te que són productes de baixa qualitat."

La importància de llegir la llista d'ingredients

Per evitar caure en aquests paranys publicitaris, l'expert de l'OCU recomana als consumidors que es prenguin el temps de capgirar l'envàs i examinar detingudament la llista d'ingredients. Si el percentatge de carn no correspon al 100% i s'hi inclouen elements com aigua, conservants, sal o aromes, és un clar senyal d'alarma.

"No et deixis enganyar, un consumidor informat és un consumidor que sempre l'encerta", emfatitza Ballesteros. La clau està a optar per carn fresca i assegurar-se que la llista d'ingredients indiqui un 100% de carn de l'animal en qüestió.

Consells per obtenir carn tendra i gustosa

Si bé les paraules "tendra" i "sucosa" als embalatges poden ser un reclam enganyós, hi ha formes d'aconseguir aquests atributs de manera natural i casolana. Per exemple, si es busca que un pit de pollastre quedi tendre, es pot deixar en remull en llet durant mitja hora abans de cuinar-lo, ja sigui a la planxa, cobrint-lo o arrebossant-lo.

A més, és recomanable optar per elaborar adobats i maceracions casolanes, en lloc de comprar la carn ja preparada al supermercat. D'aquesta manera, es té un major control sobre els ingredients i es pot evitar l'addició d'elements innecessaris o de baixa qualitat.

La importància d'un consum informat

L'OCU remarca la necessitat que els consumidors estiguin informats i siguin conscients de les estratègies publicitàries utilitzades en l'etiquetatge de la carn. Amb un ull crític i una lectura atenta dels ingredients, és possible prendre decisions de compra més encertades i saludables.

Aquesta informació no només és rellevant des d'un punt de vista nutricional, sinó també econòmic. En optar per productes carnis de major qualitat i evitar aquells amb additius innecessaris, els consumidors poden assegurar-se d'obtenir el millor valor pel seu diner.

L'OCU, a través dels seus experts en alimentació, ha posat en relleu la importància de llegir detingudament les etiquetes dels productes carnis als supermercats. Paraules com "tendre" i "sucosa" sovint amaguen la presència d'ingredients addicionals de baixa qualitat. Per obtenir carn de qualitat, es recomana optar per peces fresques amb un 100% de carn a la llista d'ingredients i elaborar adobats casolans. Amb aquesta informació, els consumidors poden prendre decisions més informades i saludables a l'hora de comprar carn.