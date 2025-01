L'oli verge extra ha perdut un terç del seu preu en origen des d'inici de campanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu de l’oli d’oliva manté una ràpida tendència a la baixa des que va començar la campanya 2024-2025, en la qual Andalusia en normalitza la producció, mentre que a Lleida i a Catalunya en general continua sent especialment baixa. En concret, el ministeri d’Agricultura explica al seu últim informe de mercats que els preus en origen a Catalunya han caigut en un 32,4% des del començament de campanya, fins a cotitzar a 5 euros el quilo. Amb dades tancades just abans del començament de les vacances nadalenques, apunta que les cotitzacions es col·loquen un 41,2% per sota de les mateixes dates de l’any passat. Per al cas de l’oli verge, situa l’última cotització en 4,5 euros el quilo. Ha baixat un 36,6% des d’inici de campanya i la seua valoració es troba un 42,7% inferior a la de fa dotze mesos. Finalment, l’oli d’oliva llampant, de qualitat molt inferior, es valora a Catalunya en 3,10 euros, després de caure un 38% en els primers mesos de la campanya i un 47% interanual.

L’escalada de preus de l’any passat per efecte de la baixa collita va portar el Govern central a rebaixar l’IVA. Des de l’1 de gener es considera que és un aliment de primera necessitat i, com a tal, manté l’IVA al 4%. L’associació de consumidors Facua ha calculat que l’oli d’oliva serà un dels productes que més notarà els canvis fiscals amb el nou any, amb un encariment d’uns 13 cèntims en les botelles de verge extra de marca blanca, que es venen entorn dels 6,7 i 6,8 euros.

Les pluges de la tardor passada van suposar una empenta per al manteniment de l’oliverar

Per la seua part, l’oli de gira-sol, que havia vist incrementar vendes en els moments de preus més alts dels greixos d’oliva, veu incrementat el seu IVA del 7,5 per cent fins al 10 per cent.

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues va presentar al novembre l’oli nou de la campanya 2024-2025, que encara arrossega els efectes de la sequera. De fet, la producció en els cultius de secà es preveu que sigui la d’un 20% d’un any normal, segons el president de la DOP, Enric Dalmau. Es tracta d’una situació que es preveu normalitzar de cara a la campanya vinent gràcies a les pluges de la tardor passada.

Tanmateix, l’aigua abundant ha afectat el rendiment de les olives per a aquesta campanya. “L’oliva s’ha omplert d’aigua i els quilos d’oli previstos seran més baixos”, va advertir llavors Enric Dalmau.

factorsessencials preservar i potenciar les propietats sensorials i nutricionals de l’oli d’oliva verge extra.

L’

són

per

Un projecte aplica nous processos químics per evitar alteracions

El grup operatiu OLIVENar, que es troba en la seua fase final, és un projecte liderat per un consorci conformat pel Centre Tecnològic de l’Oliverar i l’Oli (Citoliva), la Universitat de Jaén (UJA), Oleocampo S.C.A. i Amenduni Ibérica S.A., que aplica nous processos químics per evitar alteracions de l’oli d’oliva verge extra. Secentra inertizar fases essencials, com la separació de fases sòlides i líquides l , la separació de fases líquides a la centrifugadora vertical i les etapes posteriors a l’extracció, per reduir la presència d’oxigen molecular, principal responsable de l’oxidació i pèrdua de qualitat en els olis d’oliva.‘’esenen edecánterUn dels aspectes més innovadors del projecte és la incorporació de gasos inerts en el decánter i la centrifugadora vertical, que promet millores significatives en la qualitat dels olis d’oliva produït, evitant alteracions. Entre els beneficis més destacats es troben una estabilitat oxidativa més gran, un perfil més ric en compostos fenòlics i la reducció significativa de compostos volàtils d’oxidació. Aquests