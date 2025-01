Hisenda avança al 2 d'abril la campanya de la Renda: aquest es el calendari del contribuent

La campanya de la Renda s’avança aquest any al 2 d’abril.

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2024 arrancarà el proper 2 d’abril amb la presentació de les declaracions per internet, d’acord amb el calendari del contribuent de l’Agència Tributària. El fisc avança així l’inici de la campanya de la Renda, que l’any passat va arrancar el 3 d’abril i l’anterior va començar l’11 d’abril.

Segons el calendari publicat, la campanya arrancarà abans que comenci la Setmana Santa. El dia 3 d’abril s’obrirà el termini per a la presentació de les declaracions a través d’internet i s’estendrà fins al 30 de juny del 2025.

Des del 6 de maig fins al 30 de juny del 2025, l’Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon –la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d’abril fins al 27 de juny. Serà entre el 2 i el 30 de juny del 2025 quan l’Agència Tributària podrà confeccionar als contribuents les declaracions presencialment a les seues oficines, amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins al 27 de juny. No obstant, cal tenir en compte que el termini de presentació per a les declaracions amb resultat a ingressar i domiciliació acaba el 25 de juny.

A la campanya de l’any passat a les comarques lleidatanes es van presentar un total de 235.214 declaracions, un 4,94% més respecte a l’exercici anterior.