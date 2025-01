Els terminis per presentar la declaració de la Renda s’avancen el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de 2025, molts ciutadans a Espanya comencen a preguntar-se pels terminis establerts per realitzar la declaració de la Renda. L’Agència Tributària ja ha fixat les dates d’inici i final d’aquest procés, que presenta algunes novetats respecte a anys anteriors.

Dates clau per a la Renda 2025

Segons la informació publicada al web de l’Agència Tributària, aquests són els terminis a tenir en compte:

2 d’abril : Inici de la campanya de la Renda. Es podran presentar declaracions per internet a través de Renda Web o l’app mòbil, utilitzant DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.

: Inici de la campanya de la Renda. Es podran presentar declaracions per internet a través de Renda Web o l’app mòbil, utilitzant electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o de referència. 6 de maig : Comença la presentació telefònica de la declaració de la Renda 2024-2025.

: Comença la presentació telefònica de la declaració de la Renda 2024-2025. 2 de juny : S’inicia la presentació presencial de declaracions en oficines.

: S’inicia la presentació presencial de declaracions en oficines. 30 de juny: Final de la Campanya de la Renda 2024-2025.

Novetats en la declaració de la Renda 2025

Per a la campanya de la Renda de 2024 seran obligats a presentar declaració els contribuents que hagin obtingut rendes del treball superiors a 22.000 euros d’un pagador o de 15.876 euros de dos o més pagadors (igualant-se al Salario Mínimo Interprofesional). També ho hauran de fer els qui hagin estat donat d’alta com autònoms o hagin percebut prestació d’atur, entre altres supòsits.

Una novetat destacada és que els aturats beneficiaris de prestació d’atur hauran de presentar la declaració de la renda obligatòriament, independentment que compleixin o no l’import mínim. El Reial Decret-Llei 2/2024 estableix que no presentar-la suposarà la pèrdua automàtica del dret a percebre la prestació.

A més, a la campanya 2024-2025 els contribuents podran pagar la seua declaració de la Renda a través de Bizum o amb targeta, ampliant així les opcions de pagament disponibles.

Exempcions i sancions

Existeixen diversos grups de població exempts de declarar la Renda el 2025, com les víctimes de la Guerra Civil Española i de terrorisme, persones afectades pel VIH que rebin ajuts, beneficiaris d’anualitats per aliments provinents dels pares segons decisions judicials, premis rellevants (artístics, literaris, científics...), esportistes d’alt nivell amb ajuts del CSD, i persones que reben indemnitzacions per responsabilitat civil per danys personals.

És important complir amb les obligacions tributàries en termini, ja que altrament es poden afrontar sancions. L’Agència Tributària té un termini de quatre anys per revisar l’IRPF, per la qual cosa si detecta irregularitats entre aquesta pròxima campanya i 2029, iniciarà un procediment sancionador. En el cas dels aturats que no realitzin la declaració sent beneficiaris de prestació, les sancions seran la pèrdua de 3, 6 mesos o l’extinció total de les prestacions, segons el nombre d’infraccions.

Què és l’IRPF?

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és un tribut que han de pagar a l’Estat els ciutadans residents en Espanya. Grava la renda obtinguda durant un any, considerant les circumstàncies personals i familiars de cada contribuent. La Constitució Espanyola, al seu article 31, exigeix la contribució de tots al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seua capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just, igualitari, progressiu i no confiscatori.