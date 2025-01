Lleida va tancar el 2024 com la quarta ciutat de l'Estat amb una major rendibilitat de l'habitatge

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida va tancar el 2024 com la capital catalana amb una major rendibilitat de l'habitatge al posar-lo al mercat de lloguer, amb un 7,3% durant el quart trimestre, segons un estudi d'Idealista. En segon lloc, es va situar Tarragona, amb un 6,1%; seguida de Barcelona, amb un 6%, i en quart lloc Girona, amb un 5,8%.

Al conjunt de l'Estat, la rendibilitat bruta de la compra d'un habitatge per llogar-lo al quart trimestre va ser del 7,2% en el darrer tram de l'any passat, una dècima més que el mateix període del 2023. D'acord amb aquestes dades, la rendibilitat duplica la dels bons a deu anys, que són del 3,1%. Amb tot l'estudi, conclou que les rendibilitats més altres corresponen a les oficines, amb un 11,7% a nivell estatal davant l'11,8% del quart trimestre del 2023.

En habitatge, Múrcia és la capital on és més rendible, amb un 7,6%; seguit per Huelva (7,5%), Jaén (7,4%) i Lleida (7,3%), que se situa en quart lloc a tot l'Estat. En canvi, les rendibilitats més reduïdes es troben a Sant Sebastià (3,8%), seguida per Cadis i Palma, amb un 4,5% i un 4,6%.

Pel que fa la rendibilitat de les oficines a Catalunya, a Barcelona es van situar en el 7,8%, a Lleida en el 8,9% i a Tarragona en el 8,5%, mentre que no es disposen dades de Girona. Al conjunt de l'Estat, va ser de l'11,7%.

Amb tot, on la rendibilitat va ser més alta és en els locals, amb un 8,3% en el cas de Barcelona, un 11,2% a Girona, un 10,8% a Lleida i un 9,4% a Tarragona, segons les dades d'Idealista. A nivell estatal, es va situar en el 9,8%, una dècima menys que en el mateix període del 2023.