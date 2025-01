DKV segueix el camí d'Adeslas i abandona Muface

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Àsisa s’ha quedat com l’única possible candidata per donar cobertura sanitària als 1,5 milions de funcionaris, uns 12.000 a Lleida, i familiars acollits a Muface, després que DKV anunciés ahir la decisió de no presentar-se al concurs convocat pel Govern central. “Per primera vegada des de la creació de les mutualitats, DKV no estarà entre les companyies d’assegurances que donen servei als mutualistes, després d’acumular en l’últim concert pèrdues, abans d’impostos, de més de 70 milions d’euros”, va afirmar la companyia d’assegurances, que renuncia a participar en el nou concert per la “insuficiència de les condicions econòmiques” ofertes per Muface. En aquest sentit, calcula que si continua prestant el servei, les pèrdues podrien arribar als 100 milions. A més, recorda que la despesa sanitària per càpita de les comunitats autònomes i de les mútues col·laboradores ha augmentat un 60,6%, mentre que la prima ponderada de Muface ha crescut només un 31,6%, tot just la meitat de l’increment de la despesa.

DKV s’afegeix així a SegurCaixa Adeslas, que ja va avançar recentment que, malgrat l’increment del 33,5% de la prima oferta per l’Executiu per a cada assegurat, havia decidit no presentar-se a la segona convocatòria per renovar el concert, després que la primera quedés deserta. Així, l’única companyia d’assegurances que queda a la carrera és Asisa, que continua analitzant els plecs de condicions.

Ara els mutualistes tindran fins al 31 de gener per sol·licitar el canvi a l’Institut Nacional de Seguretat Social. A partir del moment en què sigui vigent el nou concert, s’obrirà un segon termini per realitzar el canvi des de servei de salut autonòmic a una entitat concertada.

Els experts aconsellen apujar l’SMI 50 € al mes

El comitè d’experts que assessora el Govern de l’Estat per a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) ha recomanat el ministeri de Treball que l’incrementi enguany o un 3,4% o un 4,4%, això suposaria un augment màxim de 50 euros mensuals, la qual cosa el portaria al topall dels 1.184 euros.