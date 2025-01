Els bancs hauran d’informar Hisenda dels pagaments que facis amb targeta si la suma anual supera aquesta quantitat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol està treballant en la redacció d’un nou reial decret que incrementarà les obligacions d’informació a l’Agència Tributària que hauran de complir totes les entitats financeres a partir de 2025. La reforma inclou una nova declaració anual que hauran de presentar totes les entitats emissores de targetes, ja siguin bancs o xarxes de gasolineres, entre d’altres.

Aquestes companyies hauran de desglossar la xifra total d’operacions i la quantitat que realitzin cada any en concepte de càrrecs, recàrrecs, retirades d’efectiu o compres, sempre que els moviments arribin als 25.000 euros anuals. La mesura s’aplicarà a qualsevol tipus de targeta: crèdit, dèbit, prepagament, moneder, digitals o compres online, independentment de la moneda utilitzada.

Presentació de la declaració el 2026 sobre moviments de 2025

La primera presentació d’aquesta declaració davant de l’Agència Tributària es realitzarà el 2026, corresponent als moviments efectuats durant l’any 2025. En la mateixa, s’haurà d’identificar el titular de la targeta, la xifra de càrrecs de l’any i el seu import total, tant de compres com de retirades en efectiu.

L’objectiu principal d’aquesta mesura és aprovar el reglament del nou impost mínim global del 15% per a grups i multinacionals, la llei de les quals va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 20 de desembre. A més, el reial decret modificarà el reglament de l’IRPF i el de procediments de gestió i inspecció tributària, juntament amb canvis en altres reglaments com el que regula els programes informàtics de facturació empresarial.

Procés d’aprovació i adaptació normativa

Després d’haver estat sotmès a informació pública, el projecte sobre aquestes modificacions es remetrà al Consell d’Estat per al seu informe preceptiu abans de la seua aprovació definitiva pel Consell de Ministres, que el govern espanyol preveu realitzar com més aviat millor.

Amb aquestes mesures, l’Agència Tributària busca adaptar la normativa a la lluita contra el frau fiscal mitjançant la prevenció del blanqueig de capitals, considerant la creixent tendència de pagaments a través de sistemes electrònics i la prestació d’aquests serveis per agents establerts en altres països.

Informació mensual addicional sobre cobraments amb targeta o mòbil

Si finalment el projecte de real decret és aprovat en els termes proposats pel govern espanyol, les entitats financeres no només hauran de presentar la declaració anual sobre moviments de targetes, sinó que també hauran d’informar mensualment a l’Agència Tributària de tots els cobraments efectuats per empresaris o autònoms mitjançant targetes o mecanismes de pagament associats al telèfon mòbil, com aplicacions bancàries tipus Bizum o PayPal, sense importar la quantia.

En resum, el govern espanyol està ultimant un reial decret que imposarà noves obligacions informatives a les entitats financeres a partir de 2025, amb l’objectiu de lluitar contra el frau fiscal i adaptar-se a la creixent digitalització dels pagaments. Això inclourà una declaració anual de moviments de targetes superiors a 25.000 euros i una informació mensual sobre cobraments realitzats a empresaris i autònoms mitjançant targetes o pagaments mòbils. El projecte haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres després de rebre l’informe preceptiu del Consell d’Estat.

La implementació d’aquestes noves obligacions informatives per a entitats financeres forma part d’un conjunt de mesures impulsades pel govern espanyol per enfortir la lluita contra el frau fiscal i l’evasió d’impostos. Aquestes iniciatives s’emmarquen en un context internacional de més cooperació i transparència fiscal, amb l’objectiu de garantir una tributació justa i equitativa per a tots els contribuents.

L’Agència Tributària espanyola, com a organisme encarregat de la gestió i recaptació d’impostos, exercirà un paper clau en la implementació i supervisió d’aquestes noves obligacions. Per a això, comptarà amb eines tecnològiques avançades i personal especialitzat que permetran una anàlisi exhaustiva de la informació proporcionada per les entitats financeres.

A més de les mesures específiques recollides al reial decret, s’espera que el govern espanyol continuï impulsant altres iniciatives complementàries per combatre el frau fiscal, com el reforç dels mecanismes de control i sanció, la promoció de l’educació fiscal entre la ciutadania i la col·laboració amb altres països i organismes internacionals en matèria d’intercanvi d’informació tributària.