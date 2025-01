Plusfresc preveu obrir nou botigues més fins a l’any 2027

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc ha activat un nou pla estratègic per al període 2025-2027 per ampliar els seus establiments fins al centenar després de tancar l’exercici anterior amb una xarxa de 89 establiments, dels quals 74 es troben a les comarques de Lleida i 21 a la capital del Segrià.

Segons va avançar el diari Expansión, Supermercats Pujol Supsa, la companyia propietària de la cadena, preveu obrir nou botigues més fins a l’any 2027, a raó de tres per any, però no descarta ampliar aquest objectiu si sorgeix alguna oportunitat de compra. “L’objectiu fonamental és centrar- nos en Lleida”, va explicar el director general de la firma, Francisco González, on va recordar que la cadena és líder amb una quota del mercat del 21,5% en superfície comercial. A més, vol reforçar la seua presència a Barcelona, on ara compta amb sis supermercats. En aquesta línia, la cadena pretén implementar-se en municipis de la corona metropolitana, com a Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí o Sant Just Desvern. Segons els comptes anuals de Supsa, la cadena de supermercats va guanyar 3,16 milions d’euros després d’impostos el 2023, un 41% més que en l’exercici anterior