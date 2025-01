SMI 2025: Possible pujada de fins a 50 euros al mes, IRPF en l’aire

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri d’Hisenda ha confirmat a Europa Press que esperarà a conèixer la suma exacta de la pujada del Salari Mínim Interprofesional (SMI) per al 2025 abans de determinar si aquest estarà subjecte o no a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquesta postura sorgeix en resposta a la informació avançada pel diari 'El País’, que apuntava que Hisenda descartaria ajustar l’IRPF al nou SMI, forçant així els seus beneficiaris a tributar.

De cara al present exercici, el Comitè d’Experts que assessora el govern central en matèria de salari mínim ha plantejat al Ministeri de Treball dos escenaris possibles: un increment del 3,4%, que situaria el SMI en 1.172,5 euros mensuals en 14 pagues; o bé una pujada del 4,4%, elevant aquesta renda mínima fins els 1.184 euros. En qualsevol cas, l’alça màxima s’acostaria als 50 euros al mes.

El precedent de 2022: ajustament del mínim exempt d’IRPF al SMI

Es pot recordar que, el 2022, Hisenda sí que va optar per actualitzar el llindar a partir del qual es tributa per IRPF, passant de 15.000 a 15.876 euros anuals. Aquesta mesura buscava compassar l’esmentat mínim exempt amb la llavors nova quantia del SMI, xifrada precisament en 15.876 euros a l’any.

Per materialitzar aquest ajustament, el Ministeri va modificar el reglament de l’IRPF, eximint així aquests contribuents de suportar la retenció de l’impost. Una decisió que, de moment, no sembla que vagi a replicar-se de cara a 2025, a compte que es concreti la pujada definitiva del salari mínim.

Què és el Salari Mínim Interprofesional ( SMI )?

El Salari Mínimo Interprofesional (SMI) és la quantia retributiva mínima que ha de percebre un treballador per compte d’altri a Espanya, independentment de la seua categoria professional o del sector en el qual desenvolupi la seua activitat. Es fixa anualment pel Govern estatal, prèvia consulta amb els agents socials, i té per objectiu garantir un nivell d’ingressos digne per a tots els treballadors.

A més de servir com a terra salarial, el SMI s’utilitza com a referència per determinar la quantia de diverses prestacions socials, com el subsidi d’atur o les pensions no contributives. La seua evolució, per tant, no només impacta en els salaris dels treballadors amb menors ingressos, sinó també en la capacitat adquisitiva d’altres col·lectius vulnerables.

Preguntes freqüents sobre el SMI i l’IRPF



Com es calcula el SMI anual?

El SMI anual s’obté multiplicant la quantia mensual fixada pel Govern espanyol per 14 pagues (12 mensualitats ordinàries més 2 pagues extraordinàries). Així, si el SMI mensual per a 2025 quedés en 1.184 euros, el seu còmput anual ascendiria a 16.576 euros.

A partir de quina quantia es comença a tributar per IRPF?

Actualment, el mínim exempt d’IRPF (és a dir, la quantitat per sota de la qual no es tributa) se situa en 15.876 euros anuals. Aquest llindar es va ajustar el 2022 per equiparar-lo amb el llavors nou SMI, però encara no està clar si tornarà a modificar-se per al 2025.

Què passa si el SMI supera el mínim exempt d’IRPF?

Si el nou SMI excedís l’actual mínim exempt i Hisenda optés per no elevar aquest últim, els treballadors que percebin el salari mínim passarien a estar obligats a tributar per IRPF. Això podria suposar una pèrdua de poder adquisitiu per a aquest col·lectiu, malgrat l’increment nominal de la seua remuneració.