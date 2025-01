Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de l’oli d’oliva a Espanya ha començat l’any 2025 amb una significativa caiguda en els preus, segons les últimes dades proporcionades pel Ministeri d’Agricultura. En la primera setmana de l’any, del 30 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025, el preu mitjà de l’oli d’oliva es va situar un 51,6% per sota del registrat en la campanya anterior, tenint en compte les cotitzacions dels principals mercats representatius com Jaén, Còrdova i Tarragona.

L’oli d’oliva verge extra, la varietat de més qualitat, ha experimentat una de les baixades més pronunciades. El seu preu es va situar en 4,39 euros per litre, la qual cosa suposa un descens del 50,3% respecte a la campanya passada i del 40,6% en comparació amb l’inici de l’actual collita a l’octubre.

Factors que influeixen en la caiguda de preus de l’oli d’oliva

La notable disminució en els preus de l’oli d’oliva es deu a una combinació de diversos factors. D’una banda, l’abundant collita de la campanya actual ha generat un excés d’oferta al mercat, la qual cosa ha pressionat a la baixa els preus. A més, la competència d’altres països productors, com Itàlia i Grècia, també ha contribuït a aquesta tendència baixista.

D’altra banda, la incertesa econòmica global i els canvis en els patrons de consum han influït en la demanda d’oli d’oliva. La crisi econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19 ha portat molts consumidors a optar per opcions més econòmiques, la qual cosa ha afectat negativament les vendes d’oli d’oliva, especialment al sector de l’hostaleria i restauració.

Què és l’oli d’oliva verge extra?

Aquest tipus d’oli es caracteritza pel seu color verd intens, la seua aroma afruitada i el seu sabor equilibrat, amb notes amargues i picants. A més de les seues qualitats organolèptiques, l’oli d’oliva verge extra és valorat pels seus beneficis per a la salut, gràcies al seu alt contingut en àcids grassos monoinsaturats i antioxidants naturals.

Quina diferència a l’oli d’oliva verge de l’oli d’oliva verge extra?

La principal diferència rau en la qualitat. L’oli d’oliva verge extra té una acidesa lliure màxima de 0,8 grams per 100 grams i no presenta defectes organolèptics, mentre que l’oli d’oliva verge pot tenir una acidesa lliure de fins 2 grams per 100 grams i admet lleugers defectes.

Quins són els beneficis per a la salut del consum d’oli d’oliva?

L’oli d’oliva, especialment el verge extra, és ric en àcids grassos monoinsaturats i antioxidants naturals, que s’associen amb beneficis com la reducció del risc de malalties cardiovasculars, la millora del control de la diabetis, la prevenció de certs tipus de càncer i l’enfortiment del sistema immunològic.