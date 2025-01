Sánchez preveu l'exempció del 100% de l'IRPF a propietaris que lloguin a preu assequible

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir una exempció del 100% de l’IRPF als propietaris que posin habitatges de lloguer segons l’índex de referència. A més va avançar un nou PERTE amb fons europeus dedicat a la construcció de cases i altres mesures com un increment d’impostos als compradors extracomunitaris.

Va assenyalar que proposarà al Congrés una exempció fiscal de la totalitat de l’IRPF “per a aquells propietaris que lloguin el seu habitatge segons l’índex de referència, sense necessitat que aquests es trobin en zones declarades tensionades”, va dir. També va anunciar la creació d’un sistema de garanties públiques del cobrament de la renda del lloguer.

El pla preveu que els habitatges turístics tributin com a activitat econòmica, la qual cosa inclou l’IVA

La mesura estarà en funcionament aquest any i es començarà per qui llogui a menors de 35 anys. Preveu un nou programa de rehabilitació d’habitatges buits destinats al lloguer assequible. Hi haurà ajuts als que reformin un pis per posar-lo de lloguer assequible durant almenys 5 anys.

El Govern central planteja condicionar els avantatges fiscals de les socimis a la promoció d’habitatge assequible de lloguer i va avançar el llançament d’un PERTE “per a la innovació i modernització de la construcció industrialitzada i modular” amb l’objectiu de construir cases en menys temps i amb un cost menor. Sánchez es va mostrar partidari de limitar la compra d’habitatge per part d’estrangers extracomunitaris no residents a Espanya, “incrementant la càrrega fiscal” que hauran de pagar en cas de compra fins al 100% del valor de l’immoble. Així mateix va anunciar altres mesures com la cessió per part de l’Administració General de l’Estat a l’empresa pública d’habitatge de més de 3.300 vivendes i dos milions de metres quadrats de sòl residencial per crear “milers i milers” de nous habitatges.

Una altra de les mesures anunciades passa per portar al Congrés una proposta perquè els habitatges turístics siguin considerats un negoci i passin a tributar com una activitat econòmica, incloent-hi l’aplicació de l’IVA en aquelles zones on hi hagi dificultats d’accés a la vivenda o saturació turística.

També s’endurirà la regulació que persegueix el frau en els lloguers de temporada i la creació d’un fons perquè governs autonòmics i municipals reforcin les inspeccions d’habitatges turístics il·legals.

Insuficient per a Sumar i excessiu per a les empreses constructores

El pla d’habitatge presentat ahir per Pedro Sánchez va provocar ahir reaccions dispars. Sumar, el seu soci de govern, rebutja una exempció del 100% de l’impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) als propietaris d’habitatge que els posin de lloguer segons l’índex de referència, i aposta per aplicar al seu lloc sancions per a qui no compleixi amb aquest mecanismes de preus. Esquerra i EH Bildu, socis habituals del Govern central, consideren insuficients les mesures.El president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), Pedro Fernández Alén, va demanar un pacte d’Estat per l’habitatge i va qualificar d’“intervencionistes” algunes de les mesures de Pedro Sánchez.El portaveu del PP, Borja Sémper, creu que les propostes de l’Executiu són “intervencionistes” i només serviran per reduir l’oferta.