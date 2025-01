Aquests són els productors de torró que més facturen a Espanya

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les vendes del torró amb Denominació d’Origen (D.O.) a Espanya, procedents de Xixona (Alacant) i Agramunt (Lleida), han experimentat un notable creixement del 12% el 2023, assolint els 303 milions d’euros. Aquest increment ha estat liderat per les empreses Sanchis Mira, fabricant de les marques AntiuXixona i La Fama, i Torrons Vicens, segons les dades analitzades per Infoempresa.com sobre l’evolució dels principals productors de torró que han presentat els seus comptes de l’exercici 2023.

Sanchis Mira encapçala el rànquing de vendes amb una facturació de 116,3 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 9,4% i una quota de mercat del 38%. Li segueix de prop Torrons Vicens, amb unes vendes superiors als 86 milions d’euros, un 19% més que l’any anterior, i una quota del 28%. En tercera posició es troba Almendra y Miel, propietària de les marques El Lobo i 1880, entre altres, amb 22,9 milions d’euros de facturació, un 14% més respecte a l’exercici precedent.

Altres empreses destacades del sector són Industrias Jijonencas, amb 19,3 milions d’euros (+12%); Torrons Picó, amb 18,9 milions d’euros (+10%); Turrones José Garrigós, amb 14,1 milions d’euros; Enrique Garrigós Monerris, amb 9,3 milions d’euros; i Xixona S.A., amb 4,7 milions d’euros.

Augment del benefici i l’ ocupació

A més del creixement en les vendes, l’informe revela que el benefici de les companyies torronaires amb D.O. ha augmentat un 27%, passant dels 13,1 milions d’euros de l’exercici anterior als 16,6 milions d’euros el 2023. Sanchis Mira S.A. lidera també aquest rànquing amb un benefici de 7,4 milions d’euros, seguida per Torrons Vicens S.L. (4,5 milions d’euros), Industrias Jijonencas S.A. (2,02 milions d’euros), Torrons Picó S.A. (732.661 euros) i Turrones Coloma S.A. (449.836 euros).

El sector del torró amb D.O. també ha experimentat un increment del 21% en l’ocupació, donant feina a 923 persones el 2023. Torrons Vicens S.L. és l’empresa amb més plantilla, amb 410 empleats, seguida per Turrones José Garrigós S.A., que ha augmentat la seua plantilla un 148% fins assolir els 119 treballadors. Sanchis Mira S.A., malgrat ser la companyia líder en facturació, ocupa el tercer lloc en termes d’ocupació, amb 86 persones en plantilla, un 41% més que a l’exercici anterior.