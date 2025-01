Comprar un cotxe és un 68% més car que fa una dècada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons dades de AutoScout24, el portal especialista en vehicles de segona mà de Sumauto, el preu mitjana dels 10 cotxes més venuts a Espanya el 2024 és un 68% més alt que fa una dècada. Aquest increment, que supera àmpliament l’IPC acumulat des de 2014 (+19,4%), es deu a diversos factors com l’encariment de les matèries primeres, les normatives mediambientals i de seguretat més estrictes, i els canvis en les preferències dels consumidors.

El 2014, el Top 10 de vendes estava dominat per utilitaris i compactes com el Renault Mégane, Citroën C4, Seat León i Eivissa, Volkswagen Polo i Golf, Opel Corsa, Dacia Sandero i Renault Clio, amb només un SUV present (Nissan Qashqai). En contrast, el 2024 els tot camins dominen la llista amb sis models: Hyundai Tucson, Seat Arona, MG ZS, Toyota C-HR i Yaris Cross, i Kia Sportage.

Aquesta tendència cap als SUV s’espera que continuï en els propers anys, impulsada per les seues característiques favorables per incorporar noves tecnologies de propulsió elèctrica o d’hidrogen. A més, l’arribada de marques xineses al mercat espanyol, amb models com l’Omoda 5, els BYD Atto 3 i Seal U, i el Jaecoo 7, augmentarà encara més l’oferta disponible.

Ignacio García Rojí, portaveu de Autoscout24, adverteix sobre una dinàmica "un tant diabòlica" generada per l’entrada en vigor de la normativa CAFE: "Cal vendre més elèctrics perquè els de combustió siguin més econòmics. La realitat és que els fabricants hauran de pagar multes per les dificultats d’accés de les rendes mitjanes al vehicle nou i, molt especialment a l’electrificat. Tot això repercutirà en el preu final, generant un cercle viciós, que no virtuós".

Aquesta situació planteja desafiaments per al mercat automobilístic espanyol, on les rendes mitjanes poden trobar cada vegada més dificultats per accedir a vehicles nous, especialment aquells amb tecnologies de propulsió alternatives. Les polítiques públiques i les estratègies dels fabricants s’hauran d’adaptar per abordar aquesta problemàtica i garantir una transició sostenible i accessible cap a la mobilitat del futur.

El significatiu augment en el preu mitjana dels cotxes més venuts a Espanya durant l’última dècada reflecteix les complexes dinàmiques del mercat automobilístic, influïdes per factors econòmics, regulatoris i de comportament del consumidor. Mentre la indústria s’adapta a un futur més sostenible i tecnològicament avançat, serà crucial abordar els desafiaments d’accessibilitat per garantir una transició equitativa i exitosa.