La província de Lleida va tancar l'any amb una inflació del 2,6%

La província de Lleida ha tancat el 2024 amb una inflació del 2,6%. És una dècima menys respecte la taxa interanual de l'índex de Preus de Consum (IPC) del novembre, segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En comparació amb fa un any, el preu de la cistella de la compra s'ha moderat fins a l'1,5%, molt lluny del 7,7% d'inflació que van registrar els aliments i begudes a finals del 2023. Pel que fa als grups on van pujar més els preus van ser l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (6,3%), l'ensenyament (6,2%), les begudes alcohòliques i tabac (6%) i els restaurants i hotels (5,2%).

En el conjunt de Catalunya, l'IPC ha repuntat al desembre fins al 2,9%. La xifra suposa tres dècimes més que la taxa anual del novembre, que va ser del 2,6%. Després d’un any marcat per l’alça de preus de la cistella de la compra, els aliments i les begudes s’han moderat fins a l’1,9% a Catalunya, molt per sota del 6,8% amb el que van tancar l’any anterior.

Pel que fa a l'apartat d'habitatge i subministraments, l'increment ha sigut del 7,1%, mentre que la variació de l’any anterior va ser del -5,6%. A Catalunya el desembre del 2023, la inflació anual va tancar en un 3,2%.

Al conjunt de l’Estat espanyol, la taxa de variació anual s’ha situat una dècima per sota de la catalana, en el 2,8%. En aquest cas, l’increment respecte la variació anual del novembre és de quatre dècimes, degut principalment a l’augment del preu dels carburants, que van notar una baixada el desembre del 2023.