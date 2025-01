Els sindicats demanen que l'SMI pugi fins als 1.200 €

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va traslladar ahir als agents socials la proposta del Govern central d’apujar el salari mínim interprofessional (SMI) en 50 euros al mes, fins als 1.184 euros per catorze pagues, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025, malgrat que va precisar que aquest plantejament és “flexible” per tal de fer possible l’acord. Així mateix, els va assegurar que la posició de Treball és que aquesta nova pujada de l’SMI hauria de quedar exempta de tributar en l’IRPF, malgrat que Hisenda opina que la fiscalitat del salari mínim ha d’evolucionar en paral·lel a la pujada de sou.

Els sindicats, per la seua part, van plantejar un increment superior d’entre el 5% o el 6%, per situar-lo “més o menys” en els 1.200 euros mensuals, ja que entenen que la pujada del 4,4% proposada per Treball no situa l’SMI en el 60% del salari mitjà, com estableix la Carta Social Europea. La CEOE, també en la trobada, no va indicar cap xifra. Pérez Rey va situar els agents socials a una altra reunió el dia 22 per intentar assolir “un acord definitiu”.

Cuerpo accepta que la comissió delegada debati en dos setmanes la reducció de la jornada

Abans de la reunió, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va confiar a poder tancar un pacte per apujar l’SMI deixant clar que aquest increment no és “una xifra” sinó una “política pública per reduir la desigualtat”. La ministra, que defensa una pujada de 50 euros mensuals, va afirmar que aquesta quantitat permetrà a moltes persones treballadores “poder donar de menjar als seus fills peix o fruita” i, en general, “menys aclaparaments” a l’hora de fer la compra, més oportunitats i dignitat.

La titular de Treball es va reunir ahir amb el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, per reprendre les converses sobre la reducció de la jornada laboral. Durant l’encontre, Cuerpo va acceptar la petició de Díaz d’abordar la mesura el proper dia 27 en la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, l’òrgan col·legiat dels ministeris per abordar coordinadament les polítiques que afecten diversos departaments.