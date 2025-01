Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura ha declarat el risc alt per grip aviària a Espanya i ha activat des de dilluns, 20 de gener, l’ordre amb mesures preventives per mitigar-ne l’impacte. En concret, s’han detectat els últims mesos a la UE brots de grip aviària en ocells de corral i en aus captives, així com en aus silvestres principalment a la zona centre i nord d’Europa.

A la Unió Europea, des del passat 1 de juliol fins al 15 de gener d’aquest 2025 s’han comunicat a través d’ADIS un total de 341 focus en ocells de corral i 684 en altres aus no de corral i silvestres. Així, 21 corresponen a Espanya, on el virus només circula entre les aus silvestres.

D’aquesta forma, després dels casos notificats tant en aus silvestres com domèstiques en les últimes setmanes, en particular les d’ocells de corral en països veïns com França i Portugal, juntament amb la baixada de temperatures a Espanya durant aquest mes, així com els mapes de risc comarcal de presència del virus, han fet recomanable augmentar el nivell de risc a nivell estatal, i aplicar mesures de mitigació de risc amb l’objecte de prendre un enfocament preventiu.

Al document es destaca també que les últimes setmanes s’ha produït un augment en el nombre de casos detectats, tant en aus silvestres com en ocells de corral, la qual cosa indica una tendència a l’empitjorament de la situació amb el consegüent augment de risc per a Espanya.

Els últims casos de grip aviària notificats a la demarcació de Lleida es remunten a l’any 2023, segons la informació del ministeri d’Agricultura sobre aquesta malaltia, que és de declaració obligatòria.

En concret corresponen a Lleida, Linyola, Vila-sana, i Penelles, totes en cas d’aus silvestres. Se n’hi sumava un altre de detectat a Arbeca, en aquest cas en animals de corral. Una partida de palla que va podria haver estat contaminada pels excrements d’una au salvatge s’estudiava com a origen d’un focus que es va circumscriure a la granja afectada sense més transmissions.