Inversió de 285 milions per a càtodes de bateries a Sallent

La multinacional ICL i la xinesa Dynanonic tenen previst invertir 285 milions d’euros per crear una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent (Bages) Segons va avançar Regió7 i El Periódico, la planta s’ubicaria a les antigues instal·lacions mineres d’ICL a Sallent, que van tancar l’any 2020. Fonts del Govern van explicar que el projecte compleix els requisits per ser considerat estratègic i es podrien agilitzar els tràmits.