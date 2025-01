La caiguda de venda d'oli llasta les exportacions lleidatanes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les exportacions lleidatanes van caure al novembre un 6,9 per cent, fins als 226,1 milions d’euros, en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. El sector de l’alimentació, begudes i tabacs, el més potent de la demarcació, va concentrar la meitat de les vendes a l’exterior, 131 milions d’euros, amb un descens del 9,5 per cent respecte al novembre del 2023, a causa principalment de la caiguda de les exportacions dels olis i greixos vegetals, sobretot les de l’oli d’oliva. En concret, segons les dades del ministeri, durant el novembre passat es van comercialitzar a altres països 3.382 tones d’oli per valor de 24,24 milions d’euros, un 40,5 per cent menys que durant el mateix mes del 2023, quan es van vendre 9.409 tones d’or líquid per 40,77 milions d’euros. També van caure un 11,7 per cent les exportacions de béns d’equipament fins als 25,9 milions.

Malgrat el descens registrat al novembre, en l’acumulat des de principis d’any, Lleida segueix al capdavant de Catalunya en l’augment d’exportacions amb un 9,9% més respecte al mateix període del 2023. Durant aquests onze mesos, la demarcació va exportar productes a l’estranger per valor de 2.983,5 milions d’euros. Més de la meitat eren productes d’alimentació, begudes i tabac, per valor de 1.967 milions d’euros, un 14,7 per cent més que en el mateix període de l’any anterior, i 290,6 milions en béns d’equipament, un 1,7% menys respecte al mateix període.

Pel que fa a les importacions, van créixer un 12,3 per cent al novembre, fins als 170,9 milions. En l’acumulat de l’any el creixement és d’un 7,6 per cent, fins als 1.900,7 milions d’euros, per la qual cosa la balança comercial continua situant-se en positiu.

En el conjunt de Catalunya les exportacions van caure al mes de novembre un 3,2 per cent respecte a un any enrere, fins a sumar 8.633,1 milions d’euros. Es tracta del menor valor registrat aquest mes des del 2021 quan les vendes a l’exterior van representar 7.684,7 milions d’euros. Tanmateix, és la tercera dada més elevada per a l’època de la sèrie història, iniciada el 1995, al darrere dels rècords del 2023 i del 2022. Els resultats venen marcats pel descens del 18,1% del sector de l’automòbil i de l’1% en el de béns d’equipament. En l’acumulat, les vendes a l’exterior creixen un 1,5%, fins als 92.468,5 milions.