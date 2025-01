El preu mitjà dels cotxes d’ocasió a Espanya assoleix els 12.800 € el 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2024, el preu mitjà dels cotxes d’ocasió a Espanya es va situar en els 12.785 euros, la qual cosa representa un increment de l’1,1% en comparació amb les xifres registrades durant l’any precedent. Segons les dades publicades per l’Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove), el mercat de vehicles de segona mà va experimentar un volum de vendes de 2,11 milions d’unitats al llarg del passat exercici.

L’informe d’Ancove revela que la pujada de preus es va concentrar principalment en el segment dels turismes utilitzats de més antiguitat, concretament aquells que superen els 8 anys d’edat. Aquest grup de vehicles va representar el 61,4% del total de cotxes d’ocasió venuts al país, assolint un preu mitjà de 10.156 euros. Per la seua part, a la província de Lleida, segons les dades facilitades per les patronals Ganvam i Fanonauto, es van comercialitzar un total de 21.968 turismes d’ocasió durant l’any 2024.

El mercat de cotxes d’ocasió a Espanya

El mercat de cotxes d’ocasió a Espanya ha mostrat una notable estabilitat en els últims anys, malgrat les fluctuacions econòmiques i els canvis en les preferències dels consumidors. La demanda de vehicles de segona mà s’ha vist impulsada per diversos factors, com la recerca d’opcions més assequibles per part dels compradors i la creixent conscienciació sobre la sostenibilitat i l’aprofitament dels recursos.

A més, la millora en la qualitat i la fiabilitat dels vehicles moderns ha contribuït que els cotxes d’ocasió siguin una alternativa cada vegada més atractiva per a molts usuaris. Els avenços tecnològics i els programes de manteniment i certificació oferts pels fabricants i els concessionaris han ajudat a generar una confiança més gran en aquest tipus de vehicles.

Factors que influeixen en el preu dels cotxes d’ocasió

El preu dels cotxes d’ocasió està determinat per una combinació de factors, entre els quals es troben l’edat del vehicle, el seu estat de conservació, el nombre de quilòmetres recorreguts i la marca i model en qüestió. Els vehicles de marques prèmium i aquells amb un historial de manteniment complet i documentat solen tenir preus més elevats al mercat de segona mà.

Així mateix, la demanda i l’oferta d’un model en particular poden influir significativament en el seu preu. Els vehicles més buscats i populars tendeixen a mantenir un valor més alt al mercat d’ocasió, mentre que aquells amb una menor demanda poden experimentar una depreciació més ràpida.

Perspectives futures del mercat de cotxes d’ocasió

S’espera que el mercat de cotxes d’ocasió a Espanya continuï mostrant un comportament estable en els propers anys, amb una demanda sostinguda per part dels consumidors. La creixent preferència per opcions de mobilitat més flexibles i econòmiques, juntament amb la conscienciació més gran sobre la sostenibilitat, podrien impulsar encara més l’interès en els vehicles de segona mà.

No obstant, el mercat també haurà de fer front a desafiaments com l’evolució de les normatives d’emissions i la creixent popularitat dels vehicles elèctrics i híbrids. Serà important que els actors del sector s’adaptin a aquests canvis i ofereixin opcions atractives i competitives per satisfer les necessitats i preferències dels consumidors.