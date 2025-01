Telefónica cau vora un 3% a la borsa després del canvi de president

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les accions de Telefónica van liderar ahir les pèrdues de l’Ibex-35, el principal selectiu espanyol, amb una caiguda del 2,72 %, després que aquest cap de setmana Marc Murtra hagi estat nomenat president de la companyia en substitució de José María Álvarez-Pallete per decisió de la Moncloa i amb la SEPI com a primer accionista de la companyia de telecomunicacions. El nou president de Telefónica, Marc Murtra, que no anirà al fòrum de Davos en lloc de Pallete, era fins ara president d’Indra. Davant de la sortida, ha elegit com a substitut Ángel Escribano. Al contrari que Telefónica, les accions d’Indra van liderar les pujades de l’Ibex-35 amb una alça del 2,93%.

El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va elogiar l’“excel·lent” treball del fins ara president de Telefónica, però va destacar, al seu torn, que veu el seu relleu, Marc Murtra, com a líder d’“una nova etapa” i d’un “impuls” per a la companyia.

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, creu que la presència pública a Telefónica a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha de ser l’instrument per “reorientar la companyia” cap a una garantia més gran d’accés als serveis de telecomunicacions i més seguretat. Considera que no ha de tenir com a prioritat el valor de l’acció.

Sumar va denunciar la indemnització “escandalosa” de José María Álvarez-Pallete, que rebrà “45 milions d’euros” amb la sortida de la companyia, i plantejarà limitar per llei les compensacions que reben els alts directius d’empreses.

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, va acusar el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, de “posar la mà i colonitzar una empresa estratègica com Telefónica” amb l’objectiu de “maneflejar”. Al seu entendre, això és “bolivarianisme” i “s’assembla” al que fa Nicolás Maduro a Veneçuela. Mentrestant, la vicepresidenta de la Comissió Europea i exministra espanyola, Teresa Ribera, va destacar la tasca de José María Álvarez-Pallete i confia que l’empresa de telecomunicacions continuï sent una “gran companyia”.