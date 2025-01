El Banc Sabadell oficialitza el retorn de la seu social: “Ja no es donen les circumstàncies que van motivar el trasllat”

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc Sabadell ha oficialitzat el retorn de la seu social a Catalunya. El consell d’administració s’ha reunit aquest dimecres a la tarda de manera extraordinària i ha decidit ubicar el domicili al mateix municipi on havia estat històricament, al número 20 de la Plaça de Sant Roc de la cocapital vallesana, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En una nota de premsa, el banc ha assegurat que “ja no es donen les circumstàncies que van motivar el trasllat” i indica que el moviment “no implica cap canvi per als clients ni per als professionals del banc”. “És el moment apropiat per tornar al lloc d’origen”, ha apuntat. La decisió confirma el retorn del banc a Catalunya set anys després.